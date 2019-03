Po trgu nadaljujejo na mostu

11.3.2019 | 14:45

Župan MO Novo mesto Gregor Macedoni (Foto: M. M.)

Novo mesto - Na mesečni novinarski konferenci je župan MO Novo mesto Gregor Macedoni glede prenove mestnega jedra povedal, da bo prva faza od Glavnega trga do začetka Rozmanove pri Foto Asji zaključena do konca tega meseca. V četrtek, 21. marca, bodo delavci izvedli zaključna dela v križišču trga in Sokolske ulice, zato bo od tega dne do nedelje, 24. marca, izvoz iz mestnega jedra po Kandijskem mostu onemogočen.

Predvidoma poleti oz. kmalu po zaključku šolskega leta se bo začela še prenova starega mosta. Občina je javno naročilo objavila konec februarja, po prenovi pa bodo na Kandijskem mostu zagotovili večje površine za pešce in kolesarje ter umirili motorni promet za izvoz iz mestnega jedra.

Kot smo poročali, na občini usklajujejo različna mnenja prebivalcev in poslovnih subjektov mestnega jedra glede bodočega prometnega režima. A danes so vendarle razkrili, da zadnji predlog glede režima po zaključeni prenovi predvideva, da bo Glavni trg za motorni promet zaprt, z izjemo dostave in intervencij. Več podrobnosti glede tega bodo razkrili po preučitvi režima s strani strokovnih služb.

Macedoni je danes predstavil še vrsto drugih aktualnih investicij, o čemer bomo podrobneje poročali v četrtkovi tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović