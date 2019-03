Kretivnost po žensko

11.3.2019 | 20:15

Kočevje - Na mednarodni praznik žena, 8. marec, je v lesarski delavnici Gimnazije in srednje šole Kočevje potekala praktična delavnica Kreativnost po žensko. Delavnico, na katero so povabili ženske, je organiziralo socialno podjetje Zadruga Festival lesa, organizacija in trženje dogodkov, kot prvo v vrsti tematskih mesečnih delavnic za različne ciljne skupine, od najmlajših do odraslih.

Največja prireditev omenjene zadruge je več dnevni Festival lesa, ki bo letos potekal že sedmič zapored, in sicer od 10. do 20. oktobra. V okviru festivala poteka cela vrsta različnih aktivnosti, od ustvarjalnih delavnic za vse generacije udeležencev preko kulturnih prireditev in sproščenih druženj do strokovne konference Wood-Tech-Talks. Ne le v slovenskih okvirih, ampak tudi mednarodno prepoznaven pa je postal tudi oblikovalski natečaj (Pra)stol – od ideje do prototipa, ki ga bodo letos razpisali že 5. leto zapored, najboljšim pa nagrade podelili oktobra v okviru Festivala lesa.

»Novost, s katero sedaj začenjamo, pa so tematske delavnice, ki jih bomo organizirali vsak mesec,« je povedala nekdanja predsednica, sedaj koordinatorica Festivala lesa Meta Kamšek.

Prva v vrsti rednih mesečnih delavnic je bila že omenjena praktična delavnica Kreativnost po žensko, ki je bila namenjena ženskam. Udeležilo se je je deset žena, nekatere so pripeljale s seboj tudi otroke. Pod vodstvom Draga Brinška si je vsaka izmed njih naredila svoje stojalo za prenosni računalnik.

Kot so povedale udeleženke delavnice, so pri delu uživale, narejen izdelek pa bodo uporabile nekatere res za računalnik, spet druge pa, kot je povedala Mateja Turk, mamica »najmlajše udeleženke« delavnice, 4-letna Blažke, za kaj drugega.

Besedilo in foto: M. L.-S.

Galerija