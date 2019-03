Trčili vozili, večkrat gorelo v Kočevju

11.3.2019 | 19:10

Na Mirnopeški cesti v Novem mestu sta danes ob 11.05 trčili dve osebni vozili. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili akumulatorja, pomagali reševalcem pri prenosu in oskrbi poškodovanih, očistili razlite motorne tekočine, pomagali policiji pri usmerjanju prometa in vlečni službi pri odvozu poškodovanih vozil. Reševalci nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Novo mesto so na kraju oskrbeli dve poškodovani osebi in ju prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Goreli odpadki, listje, smeti, ventilator

Na Trati v Kočevju je nekaj po 14. uri gorel manjši kup različnih kosovnih odpadkov. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Tam je zagorelo tudi slabo uro in pol kasneje, tokrat ventilator na strehi podjetja. Požar, ki je zajel tudi del ostrešja objekta, so omejili zaposleni pred prihodom gasilcev PGD Kočevje, ki so odkrili ostrešje, požar dokončno pogasili in opravili pregled s termovizijsko kamero.

Ob 15.54 pa je pod nadstreškom objekta na Trgu zbora odposlancev v Kočevju zagorel kup listja in smeti. Tudi ta požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Vozilo na streho

Ob 9.01 se je na cesti Livold–Mozelj v občini Kočevje osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Kočevje so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega voznika, vozilo postavili na kolesa ter cestišče posuli z vpojnim sredstvom.

Pomoč pri ogledu požarišča

Ob 7.48 so v naselju Dolga raka v občini Krško gasilci PGE Krško z avtolestvijo nudili pomoč policiji pri ogledu požarišča.

