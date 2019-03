Z DJ Umekom začenjajo Knjižne POPslastice

12.3.2019 | 08:15

Novo mesto - Z obiskom svetovno znanega DJ Umeka se jutri začenja nova sezona Knjižnih POPslastic. Z omenjenim projektom želi novomeška knjižnica Mirana Jarca že 8. leto zapored mladostnikom približati kvalitetne in izvirne knjižne vsebine s pomočjo vrhunskih strokovnjakov s področja branja in pisanja, igre in televizije, glasbe, slikarstva ali fotografije, so sporočili iz knjižnice.

Namen projekta je na zabaven, aktualen in kvaliteten način promovirati in širiti bralno kulturo, skozi knjigo širše kulturno povezovati in izobraževati ter zagotoviti višjo bralno sposobnost mladih.

Za letos pripravljajo štiri srečanja z zanimivimi gosti, kjer bodo imeli srednješolci možnost razpravljanja in druženja z njihovimi vzorniki, znanimi osebami in vrstniki podobnih interesov. Kot prvi torej v družbo mladih prihaja eden najbolj predvajanih in prodajanih didžejev na svetu, pionir tehna, ki se ga je zaradi dolgoletnega delovanja v svetu elektronske glasbe prijel vzdevek »Fotr«. Uroš Umek je konec minulega leta praznoval že 25 let delovanja v svetu elektronske glasbe, voditeljica Alenka Murgelj pa bo z njim govorila o glasbenem ustvarjanju, produkciji elektronske glasbe, svetovni didžej sceni, uspehu in znanstveni fantastiki, so navedli v knjižnici.

27. marca se bodo z novinarjem in direktorjem zavoda Državljan D za spodbujanje aktivnega državljanstva Domnom Savičem pogovarjali o medijski pismenosti, varni uporabi spletnih tehnologij in odgovornem novinarskem delu. V aprilu pa v novomeško knjižnico prihajata še gosta, katerih imeni zaenkrat ostajata skrivnost. Dodali so le, da gre za prepoznavni imeni iz sveta športa ter igre in televizije.

