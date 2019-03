Pri Vahti avto s ceste

12.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 18.09 uri je na cesti Novo mesto-Metlika, pri Vahti, občina Novo mesto, prišlo do prometne nesreče, kjer je osebno vozilo zapeljalo s ceste. Gasilci GRC Novo mesto so odstranili odbojno ograjo, izvlekli poškodovano vozilo na cesto in ga predali vlečni službi. Poškodovanih ni bilo.

Po brežini

Ob 21.16 je v Viru pri Stični, občina Ivančna Gorica, kombinirano vozilo zapeljalo z ceste po brežini ter obstalo ob novogradnji objekta. Posredovali so gasilci PGD Stična, ki so zavarovali kraj nesreče, nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev, odklopili akumulator na vozilu ter osvetljevali kraj nezgode. Reševalci RP Ljubljana so eno osebo prepeljali v bolnišnico.

Avto zagorel

Ob 18.32 je v Podzemlju, občina Metlika, gorelo parkirano osebno vozilo. Gasilci PGD Podzemelj in Metlika so pogasili požar in z osvetljevanjem nudili pomoč policistom pri ogledu.

Uničili nemško mino

Ob 8.05 je občan v bližini naselja Obolno v občini Ivančana Gorica našel nemško minometno mino, kalibra 50 mm iz druge svetovne vojne. Mino sta pripadnika državne enote za varstvo pred NUS uničila na kraju najdbe. Aktivirani so bili tudi gasilci PGD Stična, ki so pomagali pri pripravi terena za uničenje in zavarovanje okolice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 10:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP OREHOVICA-VAS;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HRASTJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRSTOVEC;

- od 8:00 do 10:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP RADOVIČI, izvod Težak.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJA VAS.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEČJE SELO na izvodu Sečje selo.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mostec vas izvod proti Selam med 11. in 14. uro in na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Gradišče med 8. in 11. uro ter na območjuTP Stranje, Zgornja Blanca, Ložice in Marisove loze med 13. in 14. uro.

M. K.