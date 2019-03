FOTO: Gasilke članice o gasilstvu, pa tudi o Knobleharju

12.3.2019 | 11:05

Zbrane gasilke pred spomenikom dr. Ignacija Knobleharja v Škocjanu.

Škocjan - V gasilskih vrstah še zdaleč niso le moški, ampak tudi ženske. V marsikakšnem gasilskem društvu imajo svojo skupino, običajno so to članice ali veteranke. Skrbijo tudi za druženje.

Tako je konec tedna v prostorih gasilskega doma Škocjan potekal regijski posvet članic dolenjske regije. Udeležilo se ga je 107 gasilk iz gasilskih zvez Novo mesto, Trebnje in Šentjernej, od gostov pa namestnica predsednika Gasilske zveze Slovenije Janja Kramer Stajnko, predsednica članic Elizabeta Čampa, regijski predsednik Janez Bregant, regijski poveljnik Martin Lužar, podpredsednik Gasilske zveze Novo mesto Marjan Šmalc, poveljnik gasilskega poveljstva občine Škocjan Silvo Vene, predsednik PGD Škocjan Robert Janežič ter župan občine Škocjan Jože Kapler.

Nagovor Melite Blatnik (na levi)

Zbrane je najprej pozdravila predsednica članic Gasilske regije Dolenjska Melita Blatnik, sledili so pozdravi gostov, nato pa so se odpravili k spomeniku dr. Ignacija Knobleharja, misijonarja in raziskovalca Belega Nila med afriškimi domorodci v nastajajočem parku, o čemer je več povedal domači župnik g. Tone Dular. Življenje Knobleharja, pomembnega škocjanskega rojaka, je kasneje v gasilskem domu predstavil bivši škocjanski kaplan in župnik v župniji Cerklje ob Krki g. Janez Žakelj ter župan Kapler, ki je predstavil tudi občino ter povezanost z gasilstvom.

Borut Kolenc, vodja Regijskega centra Novo mesto, je predstavil klic na št-112. Kulturni program so z deklamacijami, igranjem na violino in pesmijo prispevali nadobudneži Ema, Tereza, Janez, Nika in Neja, ki so se tako spomnili tudi dneva žena.

Predsednica članic GZS Elizabeta Čampa je članicam predstavila nov kroj svečanih oblek in njihovo pravilno nošenje. Robert Janežič je za konec srečanja predstavil še potek gašenja požara na območju Ekosistemov v Zalogu.

Po uradnem delu posveta je sledilo družabno srečanje ob harmoniki. Blatnikova se vsem, ki so kakorkoli pomagali in sodelovali pri posvetu, lepo zahvaljuje.

L. Markelj, foto: PGD Škocjan

Galerija