Bencin in dizel dražja

12.3.2019 | 13:45

Foto: arhiv DL

Ljubljana - Regulirani pogonski gorivi, neosvinčen 95-oktanski bencin in dizel, sta od danes na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa in hitrih cest dražja. Za liter bencina bo treba odšteti 1,266 evra oz. dva centa več kot doslej, za dizel pa 1,269 evra oz. 0,3 centa več kot v iztekajočem se dvotedenskem obdobju, je poročala STA.

Obe pogonski gorivi bosta tako dosegli novi najvišji ceni letos.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami.

M. Ž.