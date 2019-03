Pijan zapeljal na nasprotni pas; izpred bloka ukradli motor

12.3.2019 | 12:45

Foto: arhiv DL

Včeraj okoli 16. ure je občan policiste obvestil, da iz smeri Črnomlja proti Semiču voznik osebnega avtomobila znamke BMW vijuga po vozišču in ogroža ostale udeležence v prometu, kasneje pa naj bi povzročil prometno nesrečo. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila BMW X3 zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala voznica. V nesreči se ni nihče poškodoval, povzročitelj nesreče pa je imel v litru izdihanega zraka 0,81 miligrama alkohola. Prepovedali so mu nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Med nedeljo in ponedeljkom je na Kregarjevi ulici v Brežicah nekdo ukradel motorno kolo Yamaha XC125, registrskih številk KK VZ-22. Lastnik ga je parkiral pred vhodom v stanovanjski blok.

Skrili so se med tovor

Dopoldne je na mejni prehod Obrežje na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila bolgarskih registrskih oznak. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, v katerem so našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so predali hrvaškim varnostnim organom.

Nezakonito čez mejo, tri Sirce prijeli v Novem mestu

Črnomaljski policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Preloki izsledili in prijeli deset državljanov Irana, dva državljana Iraka in državljana Afganistana, ki so nezakonito prestopili državno mejo.

Policisti PP Novo mesto so v zgodnjih jutranjih urah v Novem mestu prijeli tri državljane Sirije. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

J. A.