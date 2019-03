Velika požarna ogroženost le še v jugozahodnem delu države

12.3.2019 | 11:45

Foto: Arhiv DL

Ljubljana - Uprava RS za zaščito in reševanje z današnjim dnem preklicuje veliko požarno ogroženost naravnega okolja v osrednjem in jugovzhodnem delu države. Zaradi premajhne količine včerajšnjih padavin pa še vedno do preklica ostaja v veljavi velika požarna ogroženost naravnega okolja v jugozahodnem delu države oziroma v občinah Koper, Ankaran, Izola, Piran, Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna, Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Komen, Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Kanal, Brda, Miren – Kostanjevica, Renče – Vogrsko in Šempeter – Vrtojba.

M. Ž.