Zavod Novo mesto: Za direktorja deset kandidatov in kandidatk

12.3.2019 | 14:30

Boštjan Grobler (Foto: I. V., arhiv DL)

Novo mesto - Kot je znano, je po izvolitvi za župana občine Šmarješke Toplice Marjan Hribar odstopil s funkcije direktorja Zavoda Novo mesto, na predlog župana Gregorja Macedonija pa to nalogo od februarja naprej in s soglasjem občinskega sveta kot vršilka dolžnosti opravlja Jasna Dokl Osolnik, sicer direktorica Dolenjskega muzeja Novo mesto.

Včeraj je zasedala komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje podžupan Boštjan Grobler. Za Dolenjski list je povedal, da so na razpis prejeli deset vlog, nekaj kandidatov bodo pozvali še k dopolnitvi in tiste, ki ustrezajo razpisnim pogojem, povabili na individualne predstavitve v ponedeljek, 25. marca. V najboljšem primeru bi bilo ime novega direktorja ali direktorice po njegovih besedah v gradivu za naslednjo občinsko sejo, ki je predvidena za 18. april.

Na naše vprašanje, ali se lahko ponovi zgodba izpred več kot leta, ko so prvi razpis za direktorja novega zavoda kljub številnim kandidatom razveljavili in Hribarja izbrali v drugem oz. ponovljenem razpisu, je Grobler odgovoril: »Seveda, v kolikor ne bomo zadovoljni z nobenim kandidatom ali kandidatko.«

Občinski svet je na zadnji januarski seji sicer sklenil, da bo Dokl Osolnikova vršilka dolžnosti do imenovanja novga direktorja oziroma za največ pol leta.

M. M.