Trebanjska šola v projektu Pogum

12.3.2019 | 12:35

Tržnica idej (Foto: Barbara Hrovat, OŠ Trebnje)

Trebnje - V četrtek in petek, 7. in 8. marca, je v Laškem potekala 1. konferenca projekta Pogum – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah, v katerega je kot razvojna šola vključena Osnovna šola Trebnje.

Konferenco, ki je bila namenjena razumevanju, kritičnemu premisleku in izmenjavi izkušenj, je s pozdravnim nagovorom odprl dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda RS za šolstvo. Vodja projekta Tatjana Krapše je spregovorila o umeščenosti podjetnosti v slovenskem šolskem prostoru skozi perspektivo razvojnega projekta POGUM, katerega ključni cilj je razvijati način razmišljanja in razumevanja podjetnosti kot ustvarjalnost, inovativnost in proaktivnost posameznika in skupin.

Ravnatelj Osnovne šole Trebnje Rado Kostrevc je aktivno sodeloval na okrogli mizi z naslovom Spremembe, ki jih ob že znanem in preizkušenem prinaša Pogum. Predstavitve dobrih praks, ki se razvijajo v projektu med 30-imi razvojnimi šolami, so bile poglobljene s primeri iz tujine in z razmišljanji ravnateljev ter strokovnih delavcev.

Umeščenost projekta Pogum v Osnovni šoli Trebnje je predstavila Nataša Hribar. Implementacije podjetnosti v osnovnih šolah so potekale v evalvacijskih delavnicah. V njih smo aktivno sodelovale članice tima projekta Nataša Hribar, Barbara Hrovat in Ana Kastigar.

Pomen in namen razvoja kompetence podjetnosti so predstavili tudi konzorcijski partnerji, ki niso javni zavodi, in so enakovredni sodelavci v projektnem konzorciju.

Na Tržnici idej smo predstavili dosedanje rezultate učnega procesa pri razvijanju inovativnosti in ustvarjalnosti.

V zaključku konference je potekal tudi voden pogovor z uspešnimi posamezniki, pri katerih je na poklicni poti ključ do uspeha dobro razvita kompetenca podjetnosti, s poudarkom na inovativnosti, ustvarjalnosti in življenju vrednot, ki jih sodobna družba živi.

Ana Kastigar, OŠ Trebnje