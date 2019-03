Novomeški gimnazijci junija v Peking

12.3.2019 | 12:40

Udeleženci tekmovanja WSC v Maleziji

Tekmovanje WSC v Ljubljani

Novo mesto - 2. in 3. februarja letos se je 33 dijakov Gimnazije Novo mesto z mentorji udeležilo državnega kroga tekmovanja Word Scholar's Cup (WSC). WSC je petdnevno mednarodno tekmovanje v znanju trikrat na leto na treh nivojih: državnem, globalnem in ameriškem. Po prvem krogu tekmovanja uspešni dijaki nadaljujejo na enem od globalnih srečanj, v novembru pa se zberejo na zaključnem turnirju prvakov na ameriški univerzi Yale. Število sodelujočih držav vsako leto narašča. Lani se je malezijskega kroga udeležilo nekaj več kot 4000 mladih s celega sveta.

Letos so organizatorji izbrali tri glavna prizorišča na treh celinah: v Evropi (Amsterdam), v Aziji (Peking) in v Avstraliji (Sydney). Regionalni krog letošnjega tekmovanja je gostila OŠ Danile Kumar. Sodelovalo je več kot 500 učencev in dijakov iz Slovenije, Avstrije, Italije in Srbije. Tema letošnjega tekmovanja je A World on the Margins (Svet na obrobju).

Zanimanje za tekmovanje med dijaki raste, razlogi za to pa so številni. Gre za medpredmetno učenje, delo v skupini, razvijanje govorniške veščine, pridobivanje samozavesti za nastopanje v javnosti, aktivno uporabo angleščine, medkulturno povezovanje, nagrajevanje posameznega in skupinskega uspeha in navsezadnje privlačna potovanja.

Dijaki in mentorji Gimnazije Novo mesto smo se v treh letih, odkar sodelujemo, udeležili tekmovanj v Vietnamu, Maleziji in Ameriki, letos pa smo se že začeli pripravljati na odhod v Peking na Kitajskem. Po tekmovanju, ki traja pet dni, naše bivanje v tuji državi vedno podaljšamo in izkoristimo za nekaj dnevno potovanje in oglede glavnih znamenitosti.

Z Gimnazije Novo mesto je v Ljubljano letos odšlo 33 dijakov 1., 2. in 3. letnika, kar je največje število do sedaj. V ekipah po tri so morali pokazati znanje iz šestih predmetnih področij v debatiranju, kvizu in pisanju eseja. Učno gradivo vedno dobijo na spletni strani organizatorja. Vseh 33 udeležencev je doseglo dovolj točk za uvrstitev na naslednji krog. Tako bo junijska odprava v Peking, ki se je že vsi veselimo, najštevilčnejša do sedaj.

Mirjam Skube, prof.