Koncert za defibrilator

12.3.2019 | 15:30

Vsi kot v en glas (Foto: P. K.)

Nastopi so navdušili. (Foto: P. K.)

Kapele - Turistično društvo Kapele je z nedavnim koncertom v dvorani krajevnega gasilskega doma z naslovom Ker dobro v srcu mislimo zbiralo denar za defibrilator.

Koncert za defibrilator je predlagal novoizvoljeni predsednik društva Robert Lubšina, saj v Kapelah in bližnjih krajih nimajo tovrstne medicinske aparature. Ker aparat pogrešajo, so koncert krajani sprejeli toplo, podporo nakupu pa je izkazalo več donatorjev in lokalnih nastopajočih, ki so se v dobrodelni namen vsi odpovedali honorarju. Na koncertu so nastopili učenci podružnične šole Kapele, Biljana Ann Novak, Kvintet 4+1, Kapelski pubje, Duo Kristina&Toni, Docttor doctor, Eva Julija Borošak in Brigita Šuler. S skupnimi močmi so zbrali dovolj denarja za nakup defibrilatorja, ki ga bodo skupaj s polnilno omarico namestili na stari osnovni šoli v Kapelah in bo tako dostopen vsem. »Upamo, da naš trud ni bil zaman in bo naprava nekomu res rešila življenje.« je zapisala Patricija Kelhar, ki je v imenu Turističnega društva Kapele poslala poročilo o prireditvi.

M. L.