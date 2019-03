Zeleno Posavje pritegnilo več kot 70.000 prebivalcev

12.3.2019 | 16:40

Mag. Jadranka Novoselc, direktorica Komunale Brežice (Foto: Goran Rovan)

Brežice - Komunala Brežice, ki se je kot vodilni partner povezala s komunalnimi podjetji iz občin Krško, Sevnica, Radeče in Rogaška Slatina, je danes predstavila rezultate in akcije okoljevarstvenega regijskega projekta Zeleno Posavje - za naravo in zdravje. Celotna vrednost je bila več kot 135.000 evrov, od tega je bilo dobrih 88.000 evrov nepovratnih sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, vanj pa so pritegnili več kot 70.000 prebivalcev posavske regije, so sporočili iz brežiškega javnega podjetja.

Kot je pojasnila njegova direktorica mag. Jadranka Novoselc, so, da bi zmanjšali količino zavržene hrane, izvedli analizo odpadne hrane v petnajstih posavskih šolah in dveh gostinskih lokalih. »Rezultati sovpadajo s slovenskim povprečjem – v izobraževalnih ustanovah se zavrže od 10 do 40 odstotkov pripravljene hrane, kar znaša do 12 ton zavržene hrane na šolo letno. Z brežiškimi osnovnimi šolami smo izvedli največjo zbiralno akcijo odpadnega olja in zbrali skoraj štiri tisoč litrov te tekočine. S tem smo zaščitili 3 milijarde in 340 milijonov litrov vode na planetu. Občani lahko odpadno olje po novem oddajo v šestih postavljenih zbirnikih, in sicer treh v Brežicah in treh v Krškem.«

Ozaveščali so tudi o pomenu pitja vode iz pipe, v treh posavskih občinah so postavili pitnike in razdelili več kot 400 vrčev za vodo iz pipe, z ločenim zbiranjem kavne usedline pa dosegli, da kar 22 ton kave ni pristalo med mešanimi, ampak med biološkimi odpadki, je navedla.

Poskrbeli so, da se je v zakladnici uporabnih stvari izmenjalo 15.000 kosov še uporabnih stvari, kar predstavlja skoraj sedem ton odpadkov manj na odlagališčih, posneli pa so tudi film Odnos do okolja je ogledalo naše družbe, s katerim tudi širšo slovensko javnost ozaveščajo o pomenu varovanja narave in okolja, je dodala Novoselčeva.

»Projekt se po letu dni zaključuje, vendar delo še ni končano. Primeri dobrih praks se naj nadaljujejo tudi v prihodnosti. Zeleno Posavje – za naravo in zdravje je odličen primer medsebojnega sodelovanja za skupno dobro,« je strnila direktorica brežiške Komunale.

Projekt so zaključili s slavnostno prireditvijo in podelitvijo priznanj organizacijam, vključenih vanj, ter z okroglo mizo. Na njej so sodelovali: Dušan Harlander iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, mag. Teo Hrvoje Oršanič iz Zavoda za varstvo narave, Jože Leskovar s Kostaka, Darko Ferlan s Komunale Brežice in Robert Špiler iz Zavoda Obilje, povezovala pa jo je mag. Ladeja Godina Košir, direktorica Circular Change Inštituta za krožno gospodarstvo, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. Ž.