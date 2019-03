Turistični vodniki se izobražujejo za opazovanje medvedov

12.3.2019 | 17:55

Z izobraževanja (Foto: arhiv Zavod Kočevsko)

Kočevje - Zavod Kočevsko je v sodelovanju s kočevsko območno enoto Zavoda za gozdove Slovenije, LPN Medved in Biotehniško fakulteto včeraj pričel s strokovnim izobraževanjem turističnih vodnikov za izvajanje programov spoznavanja in opazovanja medvedov v njihovem naravnem okolju na območju destinacije Kočevsko. Izobraževanje bo potekalo v treh srečanjih, na njem pa bo sodelovali 20 turističnih vodnikov.

Na včerajšnjem prvem srečanju je udeležence pozdravila vodja za turizem v Zavodu Kočevsko Nevenka Klun, ki jih je seznanila s potekom izobraževanja in s programi spoznavanja in opazovanja medvedov v naravnem okolju na območju destinacije Kočevsko. V nadaljevanju njim je dolgoletni turistični vodnik Jan Oršič s Kongresnega urada Ljubljana predstavil osnove turističnega vodenja in pomembne lastnosti dobrega turističnega vodnika, opozoril pa je tudi na najpogostejše napake, do katerih lahko pride pri turističnem vodenju in povedal, kako se jim uspešno izogniti. Vodja kočevske OE Zavoda za gozdove Slovenije Katja Konečnik pa je slušatelje seznanila z naravno dediščino gozdov na območju destinacije Kočevsko ter območji, ki so primerna na sledenje znakom prisotnosti medveda v njegovem naravnem okolju.

M. L.-S.