Jutri brez elektrike

12.3.2019 | 18:50

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 7.30 do 8.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SODIŠČE NM;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠKRILJE VRH, TP MALI PODLJUBEN, VEL. PODLJUBEN, TP MRAŠEVO, TP PRAPREČE PRI STRAŽI, TP VRH PRI LJUBNU.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.00 do 15.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŽEVSKA VAS, izvod Štamfel;

- od 8.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BRSTOVEC.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo jutri zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije:

- od 8.10 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TOLSTI VRH;

- od 11.00 do 14.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 11.00 zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE RODINE na izvodu Šprajcar - Planinc.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.