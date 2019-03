Skupnostni center kmalu povsem nared

13.3.2019 | 11:10

Te dni urejajo notranjost novega Skupnostnega centra Brezje, občina pa se še dogovarja z bodočim upraviteljem. (Foto: M. M., arhiv DL)

Novo mesto - Največje novomeško romsko naselje Brezje - Žabjak je bogatejše za večnamenski center. Novomeška občina ga je zgradila v sklopu širšega projekta urejanja naselja, ki med drugim zajema prenovo državne mirnopeške ceste in izboljšanje prometne varnosti na tem delu, polnem črnih priključkov.

Kot smo poročali, je vlada leta 2017 za prostorsko in komunalno urejanje največjega dolenjskega romskega naselja namenila več kot tri milijone evrov v prihodnjih treh letih, občinski svet MO Novo mesto pa je v lanskem poletju naredil ključni korak s sprejetjem prostorskega načrta. Ta zajema preureditev severnega dela naselja (Brezje) in povsem novo ureditev južnega (Žabjak) v funkcionalno povezano romsko naselje Brezje - Žabjak. Preverili smo, kako se projekt izvaja na terenu.

»Gradnja Skupnostnega centra Brezje je končana, trenutno pa v njem poteka notranje opremljanje (mize, stoli, garderobna omara, kuhinjski pribor ipd.),« so odgovorili z rotovža. Novi center je za vrsto socialnih in drugih programov ključen. Kot je lansko jesen pred gradnjo povedal novomeški župan Gregor Macedoni, je lahko v romskem vrtcu programe Društva za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD) Novo mesto obiskovalo le približno 40 otrok, medtem ko je šolarjev iz naselja vsaj sto in izobrazba je eden ključnih dejavnikov, da bodo razmere kdaj boljše.

Po zadnjih pojasnilih z rotovža bodo v centru izvajali različne socialne programe in programe varnosti, ki bodo romskemu prebivalstvu na voljo ob različnih terminih, in bodo z njimi nadgradili že obstoječe vsebine, ki jih izvajajo nevladne organizacije in javni zavodi, ali sami ali v partnerstvu z drugimi deležniki, kot so Razvojno-izobraževalni center, Območno združenje Rdečega križa, Knjižnica Mirana Jarca, DRPD, Romsko društvo Romano Veseli, GRC Novo mesto … Vsebine bodo usmerjene v omogočanje večje integracije Romov, predvsem otrok in mladine. Formalnosti v zvezi z določitvijo upravitelja tega centra sicer še potekajo.

Za gradnjo centra so namenili dobrih 144.500 evrov z davkom, dela pa je izvajalo podjetje Trimo MSS. Dobrih 231.400 evrov z davkom so dali še za komunalno urejanje, kjer je bil izvajalec Kostak.

V naselju so predvideli več kot sto parcel. Poleg že zgrajenega Skupnostnega centra Brezje so z rotovža še odgovorili, da so izvedli nekatere komunalne izboljšave v Brezju, kot so avtobusno postajališče za šolski avtobus, rekonstrukcija priključka na državno cesto, javna razsvetljava, pločnik in odvodnjavanje javne ceste, uredili so ploščad in parkirišče pred skupnostnim centrom. Vse navedeno je bilo izvedeno v rokih in v okviru ocenjenih vrednosti – okvirno 330.000 evrov. Nastale stroške s 85-odst. deležem sofinancira državni proračun.

Kaj pa Žabjak? Takoj po sprejemu prostorskega načrta so se začele tudi investicijske aktivnosti za komunalno ureditev Žabjaka. Za geodetske, projektantske storitve, odkupe zemljišč in druge nematerialne stroške investicije je bilo že porabljenih okvirno 75.000 evrov, odgovarjajo z občine in nadaljujejo, da se bo letos po pridobitvi gradbenega dovoljenja investicija tudi začela, gradbena dela pa bodo potekala do jeseni prihodnje leto. Skupno sta v ta namen rezervirana okvirno 2,5 milijona evrov, ob 85-odst. sofinanciranju državnega proračuna. V naravi bo izvedena ulična mreža v Žabjaku s popolno komunalno infrastrukturo, na katero se bodo po gradnji lahko priključevali uporabniki na enak način in pod enakimi pogoji kot v drugih predelih mesta.

Kot omenjeno, je v načrtih tudi preplastitev mirnopeške ceste, ki jo bo skupaj z gradnjo večnamenske poti za pešce in kolesarje sočasno izvedla Direkcija RS za infrastrukturo. »Tudi ta strošek bo večinoma financiran iz državnega proračuna, le manjši del iz občinskega,« so sklenili z rotovža.

Članek je bil objavljen v 9. številki Dolenjskega lista z dne, 28. februar 2019.

Mirjana Martinović