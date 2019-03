Na avtocesti umrl 15-letni pešec

13.3.2019 | 07:00

Sinoči okoli 21. ure se je na dolenjski avtocesti izven naselja Grm na območju občine Trebnje zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrl 15-letni pešec.

Nesreča se je zgodila, ko sta pešca prečkala avtocesto, v tem času pa je iz smeri Ljubljane proti Novem mestu pripeljala 37-letna voznica osebnega avtomobila, ki je trčila v pešca. 15-letni pešec je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrl, 22-letni pešec pa je bil v nesreči hudo poškodovan. Reševalci nujne medicinske pomoči so mu na kraju nudili prvo pomoč, nato pa odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, kjer je ostal na zdravljenju.

Gasilci PGD Trebnje so zavarovali in razsvetljevali mesto nesreče ter nudili pomoč reševalcem pri oskrbi in prenosu. Delavci Darsa so poskrbeli za prometno signalizacijo in odstranjevanje posledic nesreče.

Dodano ob 7.25.

Neuradno smo izvedeli, da naj bi bila pešca iz novomeškega romskega naselja Brezje.

Dodano ob 8.45:

S Policijske uprave Novo mesto so o sinočnji nesreči sporočili še nekaj podrobnosti. O nesreči na avtocesti pri Grm so bili obveščeni nekaj pred 21. uro. Po prvih ugotovitvah policistov Postaje prometne policije Novo mesto je 37-letna voznica osebnega avtomobila vozila iz smeri Ljubljane proti Novem mestu, pri Grmu pa je kljub zaviranju trčila v dva pešca, ki sta prečkala avtocesto. 15-letni pešec je zaradi hudih poškodb umrl na kraju, hudo poškodovanemu 22-letniku pa so reševalci nudili prvo pomoč, ga oživljali in odpeljali v bolnišnico. Po podatkih iz bolnišnice je hudo poškodovan, vendar ni več v smrtni nevarnosti. Zdravniško pomoč so nudili tudi voznici.

Kraj nesreče sta si ogledali tudi preiskovalna sodnica in okrožna državna tožilka. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo, po zaključeni preiskavi pa bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo.

