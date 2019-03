90-letna Valerija o pestrem življenju med vojno in v miru

13.3.2019 | 10:00

V Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto je bila sinoči gostja Valerija Skrinjar Tvrz - Valči, s katero je klepetala Martina Picek (na desni).

Novo mesto - Ženska v boju in miru je bil naslov pogovornega večera, ki ga je sinoči v Trdinovi čitalnice Knjižnice Mirana Jarca pripravilo Združenje za vrednote NOB Novo mesto, kot je uvodoma dejala njegova predsednica Tilka Bogovič zato, »da po mnogih letih tudi na tak način praznujemo 8. marec, dan žena.«

Šopek zvončkov je gostji Valeriji nabrala voditeljica dogodka Martina Picek.

Gostja je bila zanimiva ženska, nekdanja partizanka, novinarka, pisateljica in pesnica Valerija Skrinjar Tvrz - Valči. Gospa, ki je lani dočakala že 90 let, a svoje starostni nikakor ne kaže, je občinstvo navdušila z bogato življenjsko zgodbo, ki jo je razkrivala v pogovoru z voditeljico večera Martino Picek, s katero sta po 63 letih, ko sta dva tedna na nekem nagradnem izletu z družbo preživeli po Grčiji, zdaj znova navezali stik. »Toliko volje, poguma, dela, odločnosti, tovarištva in srčnosti je težko najti,« je o gostji dejala Pickova.

Valerija Skrinjar Tvrz je v tekočem in iskrivem pripovedovanju zajela svoje spomine: od težkega otroštva v revni rudarski družini v Zagorju ob Savi, ko je kot petletna deklica izgubila mamo, do dijaških let, ko se je pridružila partizanom, in današnjih dni.

Tudi na Menini planini

Za popestritev večera je z igranjem na klavirsko harmoniko poskrbel Ivo Bevc, učenec Glabene šole Marjana Kozine iz Novega mesta.

»Čutila sem odpor do Nemcev, upirala sem se in nisem želela biti pod okupacijo oblastnikov, ki so zaničevali Slovence in slovenstvo,« je povedala o razlogih za odhod v partizane. Med drugim je bila partizanska učiteljica, bolničarka, nepogrešljiva je bila z znanjem stenografije, strojepisja, knjigovodstva in nemščine, postala je tudi šifrantka v operativnem štabu Šlandrove in Zidanškove brigade pri komandantu Franti, »skratka delala sem, kar je bilo potrebno«.

Največjo grozo je kot 16-letnica doživela proti koncu vojne, med 13. in 16. marcem 1945, »ko je na Menini planini 500 izmučenih in lačnih partizanov, med katerimi sem bila tudi jaz, obkolilo 12 tisoč oboroženih in sitih Nemcev ter stiskalo obroč okrog nas ter nas hotelo uničiti.« Podrobno je opisovala uspešen preboj v dolino, »ki ne bi bil mogoč brez volje in zaupanja tovarišem na življenje in smrt«, sicer pa o teh dogodkih prav zdaj pri nas snemajo igrano-dokumentarni film z naslovom Preboj. Valerija, kot ena izmed petih še živih borcev, je v njem prispevala svoje spomine.

Še vedno zelo dejavna

Zahvale pozornosti Tilke Bogovič (druga z leve) ob koncu zanimivega pogovornega večera.

Po osvoboditvi se je Valerija Skrinjar Tvrz posvetila novinarskemu poklicu in pisateljevanju. Kot poročevalka je prekrižarila našo nekdanjo državo Jugoslavijo, od Trsta do Beograda, Novega Sada in Sarajeva, kjer je živela najdlje, skoraj 40 let in si tam tudi ustvarila družina - ima dve hčerki. Napisala je več kot trideset knjig za mlade in odrasle - nedavno je izšla njena knjiga Kjer oljke cveto - in več radijskih iger, veliko je tudi prevajala. Za svoje delo je prejela več nagrad. Kruto vojno dogajanje v Bosni in Hercegovini jo je prisililo, da je ob koncu leta 1992 skupaj v možem zapustila sarajevski dom. Zdaj živi in dela v Ljubljani.

Kljub visoki starosti je še neverjetno čila in dejavna - obiskuje likovno delavnico, jogo, uči se angleščino, spremlja družbeno dogajanje… Občinstvu v Novem mestu se je prisrčno zahvalila za pozornost: »Vesela sem, da ste me poslušali, da se vas je dotaknilo,« je dejala in bila deležna velikega aplavza.

Besedilo in foto: L. Markelj

Galerija