Letos v dveh nesrečah trije mrtvi

13.3.2019 | 08:45

Foto: Arhiv DL

Letos so na cestah območju Policijske uprave Novo mesto v dveh prometnih nesrečah umrli trije udeleženci - dva potnika v osebnem avtomobilu in pešec. Policisti opozarjajo na nevarno ravnanje pešcev, ki s hojo po avtocesti ogrožajo sebe in druge udeležence v prometu. Vozniki namreč ob hitrostih, ki so na avtocesti bistveno višje kot na ostalih cestah, pešca ne opazijo in ne pričakujejo. Še posebej je tako ravnanje nevarno v temnem delu dneva ali ob zmanjšani vidljivosti. "V primeru okvare vozila naj voznik ustavi vozilo na odstavnem pasu, vključi vse štiri smernike in si nadene odsevni brezrokavnik. Na oviro na avtocesti naj druge voznike opozori z varnostnim trikotnikom, pokliče na pomoč in poskrbi za lastno varnost in varnost potnikov, ki naj čimprej zapustijo vozilo in stopijo za varovalno ograjo," svetujejo na PU Novo mesto.

Povzročitelj nesreče s 3,3 promili alkohola

Okoli 19. ure se je zgodila prometna nesreča na cesti pri Slamni vasi, v kateri sta bili udeleženi dve vozili. Metliški policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročil 42-letni voznik, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 20-letno voznico. Poškodovano voznico so reševalci odpeljali v bolnišnico, kjer so ji oskrbeli lažje poškodbe. Policisti so še ugotovili, da je povzročitelj nesreče vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je imel 1,57 miligramov alkohola. Zoper 42-letnega voznika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Ukradel denarnico

Na parkirišču v Trebnjem je v večernih urah nekdo vlomil v osebni avtomobil in ukradel denarnico z gotovino in dokumenti.

Pijan grozil gostom v mirnopeškem lokalu

Novomeške policiste so nekaj po 19. uri poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Mirni Peči, kjer naj bi pijan moški nadlegoval goste in jim grozil. Tudi po prihodu policistov se 41-letni kršitelj ni pomiril in ni upošteval ukazov policistov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog.

Hrvat v kombiju prevažal 15 tujcev

Policisti PP Brežice so med opravljanjem nalog varovanja državne meje okoli 20. ure v Župelevcu ustavili kombinirano vozilo hrvaških registrskih oznak. Med postopkom so ugotovili, da 23-letni državljan Hrvaške v kombiju prevaža 15 tujcev, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo. Sprovajalcu, ki je nameraval tujce prepeljati v notranjost države, so odvzeli prostost in ga pridržali. S kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Policijski postopki z devetimi državljani Turčije in šestimi državljani Irana pa še niso zaključeni.

Prijeli 21 tujcev

Policisti so včeraj med opravljanjem nalog varovanja državne meje izsledili in prijeli 21 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Sedem državljanov Iraka, šest državljanov Afganistana, štiri državljane Tunizije, državljana Alžirije, državljana Maroka in državljana Sirije so izsledili na območju krajev Dobliče, Vukovci in Krmačina, državljanko Sirije pa v Novem mestu. Policijski postopki s tujci še niso zaključeni.

