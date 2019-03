Novo mesto, Karlovec in Bihać za boljšo cestno povezavo

13.3.2019 | 16:00

Karlovec, Novo mesto - V Karlovcu na Hrvaškem je bila včeraj konferenca o cestnem prometnem povezovanju med Novim mestom ter Karlovcem in Bihaćem v Bosni in Hercegovini. Za slovensko stran je cestna smer proti Karlovcu izjemno pomembna, je povedal direktor gospodarske zbornice Dolenjske in Bele Krajine Tomaš Kordiš.

Cestna povezava Novo mesto-Karlovec-Bihać je pomembna za razvoj industrije in turizma, so se strinjali na današnji konferenci o prometnem povezovanju treh mest in njihovih regij, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Kordiš je poudaril pomen cestne smeri iz Novega mesta proti Karlovcu, ki je v Sloveniji del tretje razvojne osi.

Predsednik uprave hrvaškega javnega podjetja Autocesta Rijeka-Zagreb (ARZ) Miro Škrgatić je izpostavil, da v Slovenijo intenzivno gradijo bolj sodobni cesto proti Metliki, ki bo povezana s hrvaškim vozliščem Novigrad. Napovedal je, da načrtujejo nadaljevanje izgradnje vozlišča Novigrad, ki je pomemben zaradi okrepljenega prometa v turistični sezoni. Vrednost del je ocenjena na 110 milijonov kun (14,9 milijonov evrov).

V unsko-sanskem kantonu na zahodu BiH, ki gravitira proti Hrvaški, so kot najpomembnejšo izpostavili izgradnjo nove ceste med Bihaćem in mejnim prehodom Izačići. Gre za 18 kilometrov hitre ceste, vrednost del je 30 milijonov evrov. Potrdili so, da se je začel odkup zemljišč za izgradnjo hitre ceste v kantonu v katerem je povprečni dnevni promet proti Hrvaški 12.000 vozil, kar je velika obremenitev za obstoječo magistralno cesto.

