O delavcih še preuranjeno? Kdo je kriv za stanje na Otovcu?

13.3.2019 | 19:30

Šentrupertski svetniki so se na februarski seji seznanili tudi z namero o vzpostavitvi lesnopredelovalnega obrata, ki bi se razprostiral na zemljiščih za obrtno cono Prelesje. Investitor, to je podjetje G.W.S., ki ima sedež v Ljubljani, je za naš časopis sporočil, da je vrednost naložbe ocenjena na okoli 42 milijonov evrov, prinesla pa bi več kot 100 novih delovnih mest. Svetniki pa se ob tem sprašujejo, ali bodo doma in v okolici sploh lahko našli toliko delavcev ali jih bodo morali "uvažati". In če, kje bodo stanovali? So ta vprašanja preuranjena? In kaj se dogaja z obstoječim lesnopredelovalnim centrom na območju Puščave? Vse to izveste v jutrišnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Črnomaljski občinski svetnik Anton Brula pa je na seji občinskega sveta postavil vprašanje glede gospodarske cone na Otovcu, ki je po njegovih besedah postala odlagališče gradbenih odpadkov in neuporabnih stranskih produktov pri nizkih gradnjah. Odlagališče se razteza v dolžini 300 metrov, na nekaterih mestih pa je visoko tudi že 10 metrov. Prepričan je, da se je zaradi potez, ki niso v skladu z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN), zgodila velika škoda okolju in občanom. Več v Dolenjcu.

Ta prinaša tudi obširne reportaže z Gregorjevih sejmov, sevniške salamijade, preberite pa tudi obširno zgodbo o tem, da je ekološka patrulja Dolenjskega ekološkega zavoda ob reki Krki med Koprivnikom in Kostanjevico na Krki odkrila nekaj lokacij, na katerih so se znašle smeti (pločevinke, plastenke, polivinil, odpadne folije), pa tudi gradbeni odpadki, kot so odpadna malta, ploščice, stiropor, purpen ipd.

Veliko ta teden torej o odpadkih v Dolenjskem listu, ki je vse prej kot za odpad, saj boste le v njem našli zgodbe, ki vas žulijo!