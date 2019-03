Nov razpis za odvoz odpadkov iz Zaloga

13.3.2019 | 13:45

Foto: M. M., arhiv DL

Straža - Ministrstvo za okolje in prostor, ki je prevzelo vodenje sanacije pogorišča nekdanje podružnice družbe Ekosistemi v Zalogu, se pri javnem razpisu za odvoz tamkajšnjih 7500 ton odpadkov ni odločilo za oddajo javnega naročila. Po pravnomočnosti te odločitve namerava sicer začeti nov postopek za prejem ponudb, je poročala STA.

Straški župan Dušan Krštinc je povedal, da ponovitev razpisa za občino pomeni vnovični, približno štirimesečni zastoj sanacije, saj naj bi toliko po njegovem mnenju terjala ponovitev postopka. Da ne bi predolgo čakali, bodo skušali pritisniti na ministrstvo in inšpektorat, da bi te postopke čim prej izpeljali in sanacijo začeli vsaj v poletnih mesecih, če že ne pred poletjem, je še dejal.

Z ministrstva za okolje in prostor so za STA sporočili, da sta sicer ponudbi za odvoz odpadkov s pogorišča v Zalogu pravočasno oddala le novomeški Cerod in krški Kostak. Ker je bila Cerodova ponudba za nekaj manj kot 240.000 evrov ugodnejša, a pomanjkljiva, so to družbo pozvali k dopolnitvi ponudbe, ta pa tega nato do roka za dopolnitev ni storila.

Ker je bila nepolna tudi Kostakova ponudba, je naročnik tudi tega pozval k dopolnitvi in med drugim zahteval, da jo Kostak dopolni z izpisom o nekaznovanosti podizvajalca in njegova zastopnika.

Naročnik je po prejetju zahtevanih dokumentov nato naročilo oddal Kostaku, zatem pa prejel Cerodov dopis z opozorilom, da Kostakova dokazila "ne izkazujejo izpolnjevanja pogojev na dan, ki je bil določen kot rok za oddajo ponudb".

Na podlagi tega je naročnik v nadaljevanju ugotovil, "da v postopku javnega naročanja ni prejel nobene dopustne ponudbe" in se odločil, da naročila ne odda, so pojasnili na ministrstvu in dodali, da bo po pravnomočnosti te odločitve naročnik začel nov postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku.

Kot smo poročali, je minister za okolje in prostor Jure Leben januarja v Straži rekel da bo ministrstvo za sanacijo v Zalogu, za katero ima v proračunu zagotovljenih 1,6 milijona evrov, oddalo izbranemu izvajalcu. Podpis izvajalske pogodbe je napovedal za najkasneje februarja, do poletja pa naj bi sanacijo končali. Izvajalci naj bi se najprej lotili odvoza približno 7500 ton odpadkov, sanacijske stroške pa bo država nato skušala izterjati od povzročitelja, je še pristavil.

Kot je znano, je Leben nedavno s funkcije odstopil, o čemer je predsednik vlade Marjan Šarec danes obvestil predsednika DZ Dejana Židana. Okoljski resor sodi v kvoto SMC, kjer za Lebnovega naslednika predlagajo državnega sekretarja Simona Zajca.

M. M.