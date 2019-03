Reševalec iz Trebnjega odvisniku dobavljal Apaurin

13.3.2019 | 14:40

Direktorica Zdravstvenega doma Trebnje Vera Rozman

V trebanjskem zdravstvenem domu imajo na zalogi zelo malo pomirjeval.

Reševalec naj bi odvisniku dobavljal substance, ki jih je mogoče dobiti le na recept, v zadnjem obdobju pa so se močno razširile med uživalci drog.

Trebnje - Pogovor dveh moških. Prvi glas pravi: "Daj mi nekaj povej, imaš kakšno ampulo Apaurina, nujno rabim?" Odgovor drugega: "Stari, ko bi mi to prej rekel, bi ti pripeljal, zdaj pa nimam." Prvi reče: "OK, drugič." Drugi: "Če bi prej rekel, bi ti jih pripeljal eno škatlo." Tak je dialog dveh moških na posnetku, ki ga je objavila ena od komercialnih televizij, iz prispevka je razbrati, da naj bi bil tisti, ki je dobavljal pomirjevala, reševalec iz Zdravstvenega doma Trebnje, drugi pa odvisnik.

Obrnili smo se na direktorico omenjenega zdravstvenega doma Vero Rozman, ki je pojasnila, da je ona za posnetek izvedela od novinarja.

"Dobila sem celoten posnetek, ki je bil posredovan tudi na policijo. Govorila sem s komandirjem Policijske postaje Trebnje, ki je povedal, da bodo oni postopek vodili po svojih pravilih," je rekla.

V zdravstvenem domu so sprožili postopke v skladu z zakonom o delovnih razmerjih in kolektivno pogodbo. "Zaposlenega smo povabili na razgovor, da se izjasni v zvezi z dogodkom. Poskušali bomo sporazumno rešiti zadeve. Rekel je, da mora o tem še razmisliti."

Torej najverjetneje sledi sporazumna odpoved delovnega razmerja.

Povedala je, da zdravila, kot so Apaurin, oni uporabljajo predvsem v ambulanti nujne medicinske pomoči oz. jih imajo tudi drugi zdravniki v ambulantah in so namenjena za hitre pomiritve stisk, tiščanja v prsih in podobno. Poudarila je, da gre za zelo majhne količine.

"V centralnem skladišču imamo za celoten zdravstveni dom trenutno na zalogi tri škatle Apaurina in prav toliko Tadola. Po ambulantah imajo tedensko zalogo, kar v praksi pomeni, da jim damo eno škatlo in jo imajo za pol leta. Pri nas je res zelo majhna poraba teh substanc."

V zdravstvenem domu večje zaloge zdravil, ki jih je sicer mogoče dobiti le na recept, nimajo, zato tudi o večjih količinah, ki bi izginile, direktorica ni mogla govoriti. "Za nas tako ni nastala večja finančna škoda, je pa zato prizadet naš ugled."

Zanimalo nas je, kakšne izkušnje so sicer imeli z zaposlenim, ki se je znašel na posnetku. "Pri nas je že dolga leta, je strokovnjak na svojem področju, ocenjujem, da je med boljšimi. Ima primeren odnos do pacientov, vedno je pripravljen pomagati, tudi če je kdaj kdo od kolegov potreboval zamenjavo, je vskočil, zelo je komunikativen in ravno zaradi tega mi je še toliko bolj žal, da se je to zgodilo," je dodala Rozmanova.

Pravzaprav se zastavlja vprašanje, ali je reševalec res prodajal prepovedane substance, kajti nikjer na posnetku ni slišati pogovora o denarju. Denimo, da bi jih jemal v zdravstvenem domu in prodajal odvisnikom, prav veliko ne bi mogel zaslužiti, saj je direktorica povedala, da jih oni v večjih količinah nimajo, manjše količine pa niso dobičkonosne - tableta Apaurina na črnem trgu stane zgolj nekaj evrov.

Za njegovo ravnanje ni opravičila, se pa zdi, da vsega vendarle ne vemo. Tudi tega ne, kdo in zakaj je snemal pogovor.

Tekst in foto: Janja Ambrožič