Motorista odpeljali v bolnišnico

13.3.2019 | 18:25

ilustrativna slika (Foto: arhiv DL)

Z ReCO so sporočili, da se je ob 12.37 na regionalni cesti v Dobovi v smeri Rigonc v prometni nesreči poškodoval motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka in na vozilu odklopili baterijo. Reševalci NMP Brežice so motorista oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Ob 15.12 je v Dolenji vasi pri Krškem prišlo do naleta dveh osebnih vozil. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nezgode, odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine in počistili cestišče. Reševalci NMP Krško so eno osebo pregledali na samem kraju.

Z novomeškega centra pa so zapisali, da je bila ob 15.26 po Trubarjevi cesti v Šentjerneju razlita gnojnica. Gasilci PGD Šentjernej so sprali onesnaženo cestišče na dolžini približno 500 metrov. Ostalih izrednih dogodkov dežurni na 112 niso zabeležili.

M. M.