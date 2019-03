Z avtom v drevo; danes brez elektrike

14.3.2019 | 07:00

Včeraj ob 15.35 uro se je na Selu pri Radohovi vasi v občini Ivančna Gorica zgodila prometna nesreča, pri čemer se je poškodovala voznica osebnega avtomobila. Voznica je zaradi neprilagojene hitrosti zletela s ceste in se zaletela v drevo. Posredovali so gasilci PGD Stična, GB Ljubljana in PGD Trebnje, ki so zavarovali mesto nesreče, izklopili akumulator in pomagali reševalcem NMP.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

- od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODZEMELJ, ŠKRILJE, KAPLJIŠČE, BORŠT, PRILOZJE, KZ KRASINEC;

- od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP DOL. GRIBLJE in GRIBLJE.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8.00 do 14.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. PODLJUBEN;

- od 8.00 do 10.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PETROL BROD;

- od 10.30 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODGRAD.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MIRNA PEČ2 na izvodu IVANJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Smednik predvidoma med 7:30 in 8:00 uro in med 13:35 in 14:05 uro, na območju TP Dolga Raka predvidoma med 7:35 in 8:05 uro ter med 13:30 in 14:10 uro in na na območju TP Rimš mobitel predvidoma med 9:00 in 11:00 uro.

M. K.