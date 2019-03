Krka prišla do prve zmage

14.3.2019 | 07:50

Foto: I. V., arhiv DL

Novo mesto - Novomeški košarkarji so v 3. krogu Lige Nova KBM za prvaka prišli do prve zmage. Pred domačimi gledalci so bili pričakovano boljši od Hopsov s Polzele, s so svojo kakovost potrdili šele v drugem polčasu, ki so ga dobili kar z 42:18. Končni rezultat je bil 81:61 (26:18, 39:43, 65:53).

Domači strateg Simon Petrov je med odmorom uspel strniti vrste in gostitelji so ob vrnitvi na parket dvorane Leona Štuklja delovali kot prerojeni. Zaostanek štirih točk so z delnim izidom 12:0 spremenili v 8 točk prednosti in napovedali prvo zmago, potem ko so v prvem kolu izgubili derbi s Petrol Olimpijo. Gostje so se še približali na tri točke, a do konca tretje četrtine se je razlika povzpela na več kot 10 točk, so dogajanje na parketu povzeli na KZS.

Ko je v 34. minuti prednost narasla na 73:53, je bil zmagovalec znan. Tokrat je tekmo odločila tudi "daljša klop" Krke, pri kateri se je med strelce vpisalo 10 košarkarjev, s 16 koši pa je bil najbolj učinkovit Paulo Marinelli.

Po tekmi je Simon Petrov, trener Krke, povedal: »Veseli me, da smo se v drugem polčasu uspeli zbrati in odigrati čvrsto obrambo. Pokazali smo, kaj nam lahko prinese zmago v prihodnjih tekmah.«

Boštjan Kuhar, trener Hopsov, pa dejal: »V drugi polovici prvega polčasa smo se zbrali in se borili proti Krki, ki je igrala močno, grobo obrambo, na robu prekrška. Mislim, da bi s tako košarko imeli težave tako v Evropi kot v regionalni ligi, ker to je pretep, ne košarka. V drugem polčasu je bila takšna igra dopuščena, mi pa se nismo dobro odzvali, prav tako pa nimamo pravih menjav. Krka je zasluženo zmagala, ampak tekma je mejila na rokomet.«

V naslednjem krogu državnega prvenstva, prihodnjo sredo, bo Krka odigrala zaostalo tekmo drugega kola proti Heliosu, konec tedna pa nato proti Rogaški.

* Dvorana Leona Štuklja, gledalcev 200, sodniki: Zupančič (Ljubljana), Mlakar (Šk. Loka), Škrbec (Kranj).

* Krka: Balažič 6, Bratož 5, Lalić 12 (4:9), Škedelj 9, Marinelli 16 (2:2), Stipaničev 6 (1:2), Fifold 2, Jošilo 14 (1:1), Đapa 6, Mavra 5 (2:2).

* Hopsi Polzela: Atanacković 21 (7:12), Rotar 3, Burgett 20 (4:4), Benson 7 (2:2), Borse 1 (1:2), Jack 9 (2:2).

* Prosti meti: Krka 10:16, Hopsi Polzela 16:22.

* Met za tri točke: Krka 9:26 (Jošilo 3, Marinelli 2, Bratož, Škedelj, Stipaničev, Mavra po 1), Hopsi Polzela 7:12 (Burgett 4, Rotar, Benson, Jack po 1).

* Osebne napake: Krka 26, Hopsi Polzela 21.

* Peto osebnih napak: Škedelj (40.); Jack (35.).

M. Ž.