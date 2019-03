Ob svetovnem dnevu ledvic dializni center odprl svoja vrata

14.3.2019 | 10:50

Foto: M. Ž. arhiv DL

Utrninek z današnejga dneva odprtih vrat (Foto: M. Klevišar)

Novo mesto - Letošnji svetovni dan ledvic je namenjen ozaveščanju o vse večjih obremenitvah, ki jih povzroča kronična ledvična bolezen. Danes bodo tako po Sloveniji brezplačno merili krvni tlak in testirali beljakovine v seču, ki so zgodnji znak ledvične bolezni. Akciji se pridružujejo tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer Dializni center Novo mesto ob svetovnem dnevu ledvic med 8. in 14. uro že tradicionalno organizira Dan odprtih vrat. Za osnovnošolce bodo pripravili predavanja o pomenu zdravega načina življenja in o delovanju ledvic, za vse obiskovalce pa voden ogled oddelka.

Osrednja tema je »Zdravje ledvic za vse in povsod«, po ocenah stroke pa ima v svetu zaradi različnih vzrokov kar 850 milijonov ljudi kronično ledvično bolezen. Zaradi nje vsako leto umre vsaj 2,4 milijona ljudi, trenutno je že na 6. mestu med vzroki smrti, število umrlih pa se še vedno povečuje.

Kot je v vabilu na dan odprtih vrta zapisal kolektiv Dializnega centra SB Novo mesto, je v razvitem svetu vse več debelosti, sladkorne bolezni in zvišanega krvnega tlaka, prav te bolezni pa so večinski vzrok za kronično ledvično bolezen. Ta lahko privede do ledvične odpovedi in potrebe po zdravljenju z dializo ali presaditvijo ledvice, ali pa do prezgodnje smrti zaradi bolezni srca in ožilja. Ker je pri preprečevanju nastanka ledvične okvare ključen zdrav način življenja, je prav, da o pomenu zdravega načina življenja in delovanju ledvic ozaveščamo tudi otroke, so še dodali.

M. Ž.

