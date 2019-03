Fabry ni več nadzornik Krke

14.3.2019 | 12:00

Hans-Helmut Fabry

Novo mesto - Član nadzornega sveta Krke Hans-Helmut Fabry je predsedniku nadzornega sveta novomeškega farmacevta Jožetu Mermalu v torek podal odstopno izjavo. Kot so prek spletne strani Ljubljanske borze sporočili iz Krke, bo Fabry predvidoma začel sodelovati z družbo, ki Krki neposredno konkurira.

Nemec Hans-Helmut Fabry je bil za nadzornika Krke imenovan julija 2017. Po diplomi iz psihologije leta 1981 je poklicno kariero začel kot asistent na Inštitutu za psihologijo na Univerzi v Münstru in jo nadaljeval na najvišjih vodilnih mestih v številnih mednarodnih podjetjih, med njimi so: Henkel, Bongrain, L'Oreal, Novartis AG, Sandoz, Hexal, GSK Consumer Healthcare. Prevzemal je vodilne izvršne funkcije in bil član več nadzornih svetov, predvsem v farmacevtskih podjetjih. Bil je tudi direktor v podjetju Novartis Deutschland GmbH.

B. B.