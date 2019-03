Presenečenje v Ivančni Gorici

14.3.2019 | 09:50

Novomeščani so sinoči s 26:24 premagali rokometaše Grosuplja.

Ivančna Gorica, Novo mesto, Trebnje - Ivanjški rokometaši so sinoči v četrtfinalu pokala Slovenije doma s 30:29 presenetili Ribničane in se po petih letih znova uvrstili na zaključni turnir, kjer bodo nastopili tudi Velenjčani, Celjani in Novomeščani.

Ribničani, drugouvrščena ekipa državnega prvenstva , so bili v dvoboju z rokometaši Sviša , ki jih grozi izpad iz prve lige, izraziti favoriti. Nazadnje sta se ekipi pomerili v soboto, zmage pa so takrat veselili igralci iz dežele suhe robe. A vsaka pokalna tekma je zgodba zase, kar so se sinoči verjetno zavedali tudi Ivanjčani. Začetek tekme je bil dokaj izenačen, kajti osem minut pred koncem prvega polčasa sta bili ekipi poravnani na 12. točki. Nato pa so domači prestavili v višjo prestavo in z delnim izidom 7:2 na odmor odšli s prednostjo petih zadetkov.

Varovanci Aleksandra Polaka tudi v nadaljevanju tekme niso popuščali in dvanajst minut pred koncem še vedno vodili za pet golov (26:21). A Ribničani se niso predali in so s tesnim pokrivanjem domačega organizatorja igre Simona Stoparja počasi topili prednost Sviša. V 52. minuti so se jim približali le na gol zaostanka, a Ivanjčani so se prebudili in ušli na 29:26. V dramatični končnici so domači zaradi kar treh izključitev igrali le s tremi igralci na igrišču, a v najpomembnejših trenutkih tekme se je z obrambo izkazal domači vratar Nejc Vencelj, ki je poskrbel, da je zmaga ostala doma.

»Z zadnjimi tekmami smo si dvignili samozavest na pravo raven in s tem, sploh po slabem prvem delu, začeli verjeti da zmoremo. Pomembno je bilo tudi sobotno srečanje v Ribnici, kjer smo, kljub porazu, prikazali dobro igro. S tem smo danes verjeli da lahko presenetimo in dosežemo, za več kot polovico ekipo, zgodovinski uspeh – uvrstitev na zaključni turnir pokala Slovenije,« je po tekmi povedal Vencelj, so sporočil z rokometne zveze.

Tilen Strmljan, igralec Rika Ribnice, je dejal, da so tekmo začeli izredno slabo. »V končnici prvega polčasa so nam pobegnili na pet zadetkov prednosti. V drugem delu smo jih ves čas lovili, prišli sicer na zadetek zaostanka, a je v ključnih trenutkih njihov vratar obranil par pomembnih strelov. Imeli smo tri igralce več v napadu, a vseeno nismo zadeli. Na koncu se nam žal ni izšlo.«

Novomeščani težje od pričakovanj

Novomeščani so sinoči s 26:24 premagali Grosuplje, ki nastopa v drugi ligi. Novomeščani so si vstopnico na zaključni turnir, na katerega so se uvrstili drugič zapored, priborili težje od pričakovanj. »Igra, ki smo jo prikazali, nam ne more biti v ponos. Morda smo malo preveč podcenjevali nasprotnika, kar se je videlo že kmalu, ko enostavno nismo mogli zadeti. Grosupeljčani so nam bili neprestano za petami, v drugem delu so sicer še poskušali zapretiti, a smo na koncu le uspeli dobiti to tekmo, ki nas pelje v finale pokala«, je tekmo ocenil Grega Okleščen, so sporočili iz kluba.

V prvem polčasu še držali korak

Pred zahtevno nalogo, da se uvrstijo med najboljše štiri ekipe v letošnjem pokalnem tekmovanju so bili Trebanjci, ki so doma gostili aktualne prvake iz Celja, s katerimi so v prvem polčasu, ki se je končal z neodločenim izidom (16:16) še držali korak. A v končnici tekme so favorizirani Celjani unovčili svoje izkušnje in se brez težav uvrstili v nadaljevanje tekmovanja.

Anže Dobovičnik, igralec Trima Trebnje: »Za nami je težka tekma. V prvem polčasu smo igrali po planu, ki smo se ga držali. V drugem delu pa smo zgrešili preveč čistih strelov, njihov vratar se je "razbranil," zato so Celjani zasluženo slavili.«

Tomaž Ocvirk, trener Celja Pivovarne Laško: »Potrebovali smo to zmago in zgarali smo jo na igrišču. Fantje so dali vse od sebe, se borili, zato hvala in čestitke za prikazano. Na začetku smo še imeli probleme z njihovo hitro igro, nato pa je prišla do izraza naša moč. Začeli smo bolj sodelovati v obrambi, imeli sicer še nekaj težav v realizaciji, a zmago smo si prigarali in zaslužili. Tega smo veseli, sedaj pa gremo naprej tekmo za tekmo, ne smemo popuščati, ampak takšen pristop in igro ponoviti ter še stopnjevati na naslednjih preizkušnjah,« so sporočili z rokometne zveze.

Zaključni turnir bo 11. in 12. maja.

Izidi:

- četrtfinale pokala Slovenije:

Gorenje Velenje - Koper 2013 30:26 (15:12)

Trimo Trebnje - Celje Pivovarna Laško 26:33 (16:16)

Sviš Ivančna Gorica - Riko Ribnica 30:29 (19:14)

Grosuplje - Krka 24:26 (11:13)

