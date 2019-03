Pijan in brez izpita na motor; Turke tihotapila v prtljažnikih

14.3.2019 | 13:00

Foto: arhiv DL

Brežiški policisti so bili včeraj okoli 12.30 obveščeni o padcu motorista v Rigoncah. Opravili so ogled kraja prometne nesreče in ugotovili, da je 33-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad motorjem, zapeljal s ceste in padel. Motorist, ki se je v nesreči lažje poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,27 miligrama alkohola. Policisti so še ugotovili, da kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu motor zasegli in o kršitvah seznanili sodišče.

Sneli žlebove

V Malih Vodenicah je nekdo s streh dveh objektov ukradel bakrene žlebove in povzročil za več kot 2.000 evrov škode.

Denarnici sta se ponujali v avtomibilih



Na parkirnem prostoru na Mirni je v večernih urah nekdo vlomil v dva avtomobila. Izmaknil je mobilni telefon, dve denarnici z denarjem, dokumenti in bančnimi karticami.

Skrili so se v prtljažnik

Policisti na mejnem prehodu v Slovenski vasi so med opravljanjem skupne mejne kontrole s hrvaškimi policisti v prtljažnikih dveh osebnih avtomobilih hrvaških registrskih oznak našli štiri tujce, ki so se skušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Postopke z voznikoma, državljanoma Hrvaške, in s štirimi državljani Turčije so prevzeli hrvaški varnostni organi.

Prijeli 13 tujcev

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v krajih Kapele, Blatnik pri Črnomlju, Stara Lipa in Žuniči izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z devetimi državljani Pakistana, dvema državljanoma Tunizije in dvema državljanoma Alžirije še niso zaključeni.

J. A.