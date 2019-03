Krnčeva se je pritožila na upravno sodišče

14.3.2019 | 13:25

Bernardka Krnc je šmarješko občino vodila tri mandate.

Šmarješke Toplice - Včeraj se je na Upravno sodišče RS pritožila Bernardka Krnc, dolgoletna županja občine Šmarješke Toplice, ki je na zadnjih županskih volitvah v drugem krogu za dva glasova izgubila župansko mesto, prej pa je občino vodila tri mandate.

Damijan Zagorc, pravni zastopnik Krnčeve

Kot je povedal njen pravni zastopnik Damijan Gregorc, ki je pritožbo napovedal že ob imenovanju novega župana Marjana Hribarja, so jo vložili zoper sklep občinskega sveta o zavrnitvi pritožbe, ki je bila vložena zoper poročilo Občinske volilne komisije o izidu volitev, sklepe komisije ter ravnanja tekom volilne kampanje.

In zakaj pritožbe niso vložili že prej?

»Tega nismo mogli, ker smo sklep občinskega sveta kljub večkratnim urgencam prejeli šele 5. marca, torej več kot mesec dni po obravnavi naše pritožbe na občinskem svetu. O odločitvi občinskega sveta smo bili uradno seznanjeni šele s prejemom navedenega sklepa, pred tem smo le predvidevali, da je bila pritožba zavrnjena, glede na to da je mag. Hribar prevzel funkcijo župana,« je na naše vprašanje odgovoril odvetnik Gregorc.

V pritožbi upravnemu sodišču uveljavljajo smiselno enake razloge, ko so jih v pritožbi na občinski svet, »čeprav pa so tudi nekoliko razširjeni in se nanašajo tudi na neskladnosti med sklepom občinskega sveta in poročilom mandatne komisije, na katerega se v utemeljevanje odločitve sklicuje občinski svet,« pravi Gregorc. Gre tudi za po njihovem nezakonito izključitev javnosti z obravnave.

Odločitev Upravnega sodišča RS Bernardka Krnc pričakuje v zakonskem roku, to je v 30 dneh. Kako bodo ukrepali v primeru negativne odločitve sodišča, zdaj še ne morejo nič reči, o tem se bodo odločali kasneje, pravi pravni zastopnik Krnčeve, ki je še povedal, da pritožbe na evropsko sodišče niso vložili.

Besedilo in foto: L. Markelj

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 16m nazaj Oceni Jožko Važno je, da se bomo po koncu tega vlačenja po sodiščih, vsi imeli še bolj radi :-))) Preglej samo prijavljene komentatorje