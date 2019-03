Tovorni promet aprila po prenovljeni kočevski železniški progi

14.3.2019 | 15:00

Prenova železniške proge septembra lani. (Foto: M. L.-S., arhiv DL)

Kočevje - Po prenovljenem nekaj več kot 12-kilometrskem odseku železniške proge med Kočevjem in Ribnico, ki ga prenavljajo od oktobra 2016, bo 1. aprila po več kot desetletju z novim voznim redom vnovič stekel tovorni promet, je poročala STA. Tamkajšnji potniški promet bo po končanju zadnjih prenovitvenih del po skoraj pol stoletja vnovič možen sredi prihodnjega leta.

Z Direkcije RS za infrastrukturo so za STA sporočili, da so celotni projekt modernizacije železniške proge od Grosupljega do Kočevja skupaj z davkom ocenili na nekaj manj kot sto milijonov evrov.

Dodali so, da so gradbeni del modernizacije proge Grosuplje-Kočevje oz. drugo prenovitveno fazo, ki je obsegala prenovo odseka med Ribnico in Kočevjem, končali konec preteklega leta in s tem v gradbenem smislu končali prenovo celotne kočevske železniške proge.

Zdaj se ukvarjajo še z zadnjo oz. s tretjo prenovitveno fazo, ki obsega zamenjavo in posodobitev signalno-varnostnih in telekomunikacijskih naprav ter ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov. To bodo končali sredi prihodnjega leta in s tem na do Kočevja omogočili še redni potniški promet, so navedli na STA.

M. Ž.