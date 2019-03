Brez poškodovanih v prevrnjenem avtu

15.3.2019 | 07:00

Sinoči ob 21.17 uri je v naselju Leskovec pri Krškem, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s cestišča in se prevrnilo. Gasilci PGE Krško so odklopili akumulator na vozilo, protipožarno zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Zagorelo pod pokrovom osebnega avta

Ob 12.21 je na avtocestnem parkirišču ob bencinski črpalki na Cikavi v občini Grosuplje zagorelo pod pokrovom osebnega avta. Požar so pogasili že prisotni. Gasilci PGD Šmarje Sap in Grosuplje ter GB Ljubljana so odklopili akumulator in s termo kamero pregledali okoli motorja, vendar nevarnosti ni bilo več. Ožgala se je plastika in kabli.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMENICA1, TP KAMENICA2.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽERJAVIN 2, TP BREZJE PRI MOKREM POLJU;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MENIŠKA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto na območjuTP Smednik med 7.30 in 8. uro in med 13.35 in 14.05 uro ter Dolga Raka med 7.30 in 8. uro in med 13.30. in 14.10 uro; na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Orešje grad med 9. in 10. uro; na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Pecelj, Slakovec, Ledina, Ledgonje, Zajčja gora nadomestna in INES Sevnica med 10.30 in 14. uro.

M. K.