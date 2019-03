Slikanica o dr. Ignaciju Knobleharju otroke navdušila

15.3.2019 | 08:00

Nova knjiga o Knobleharju, slikanica z naslovom Ignacij, Bela reka in črni ljudje

Škocjan - V Knobleharjevem letu, ki so ga v Škocjanu razglasili ob 200-letnici rojstva misijonarja, raziskovalca Belega Nila, velikega borca proti suženjstvu, Ignacija Knobleharja (1819-1858), se bo zvrstilo kar 38 različnih prireditev.

Ena od njih je bila včeraj popolne, ko so v Metelkovem domu na marčevski uri pravljic predstavili otroško knjigo oz. slikanico o slavnem rojaku z naslovom Ignacij, Bela reka in črni ljudje, ki je v Knobleharjevem letu izšla pri Založbi Epistola ob podpori domače občine.

Mojiceja Podgoršek

Gostja je bila avtorica knjige, pravljičarka Mojiceja Podgoršek iz Domžal, ki je z veseljem sprejela ponujeni izziv in se lotila pisanja zgodbe o velikem Slovencu, ki je bil pri nas dolgo prezrt. Kot je povedala, Knobleharja prej ni poznala, zato se je o njem pozanimala tako preko knjig in vsega zapisanega, marsikaj zanimivega pa ji je o njem povedal tudi arheolog Slovenskega etnografskega muzeja dr. Marko Frelih, kustos za afriške in ameriške zbirke ter veliki raziskovalec Knobleharja. Ogledala si je tudi muzejsko zbirko afriških predmetov.

Vodja škocjanske knjižnice Zala Štamcar in Mojiceja Podgoršek

»Knoblehar me je presenetil s svojimi dosežki, ki so na evropski ravni. V poučni knjižici sem ga seveda skušala predstaviti primerno mlademu bralcu, na zanimiv način, sicer z realnimi podatki, a sem pustila prostor tudi za domišljijo,« je o knjigi, ki jo je odlično ilustrirala Daša Simčič, povedala Podgorškova. Ob koncu je zapis z glavnimi podatki o misijonarju, ter kratka rubrika A veš? z zanimivostmi o velikem škocjanskem rojaku.

Mladi so zavzeto poslušali zgodbo o Knobleharju

Podobne slikanice za otroke je Podgorškova že napisala tudi o drugih velikih Slovencih, kot so France Prešeren, Primož Trubar, Ivan Cankar, Ivana Kobilca, Jurij Vega, Dane Zajc itd. Vesela je, da so na občini zadovoljni s slikanico in prepričana je, da bo našla pot med mlade bralce.

Na pravljični uri, ki v škocjanski knjižnici potekajo enkrat mesečno in so po besedah vodje knjižnice Zale Štamcar dobro obiskane, so otroci najprej prisluhnili vsebini slikanice Ignacij, Bela reka in črni ljudje, ki sta jo prebrali avtorica in Štamcarjeva, sledil je pogovor ter še likovna ustvarjalnica.

Ob koncu je vsak otrok oz. njegova družina brezplačno prejela knjigo o Knobleharju, kar je bilo darilo občine Škocjan.

Besedilo in foto: L. Markelj

