Priznanji osnovni šoli in zdravnici Marti Pančur

15.3.2019 | 10:20

Z leve proti desni: župan Anton Maver, ravnateljica OŠ Mokronog Zvonka Kostrevc, zdravnica Marta Pančur in direktorica občinske uprave Mojca Pekolj

Vlasta Nussdorfer

Pred začetkom prireditve so obiskovalce pozdravili člani Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in trebanjske mažorete.

Mokronog - V Mokronogu so petič praznovali občinski praznik, s katerim se spominjajo 14. marca leta 2006, ko je začel veljati zakon, s katerim je bila ustanovljena občina Mokronog-Trebelno. Na včerajšnji svečani akademiji so podelili občinska priznanja, slavnostna govornica pa je bila nekdanja varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Priznanje je prejela zdravnica Marta Pančur za 25-letno prizadevanje za ustrezno opremljenost ambulante v Mokronogu in nesebično skrb za preventivo in izboljšanje zdravstvenega stanja občanov, so sporočili z občine. »To je zelo veliko priznanje za mene. A pri tem priznanju moram poudariti tudi moja sodelavca, s katerima delam že dolgo let in mi pomagata, da zmorem te napore. Ambulanta je velika in potrebne je tudi veliko dobre volje, da lahko naredimo vse, kar je potrebno,« je dejala.

Listino občine pa je za raznoliko in razvejano kulturno dejavnost, ki učence spodbuja k umetniškemu izražanju na številnih področjih v šoli in izven nje prejela Osnovna šola Mokronog, ki jo je lani Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti razglasil za najbolj kulturno slovensko šolo leta. »Priznanje sprejemamo z velikim veseljem in ponosom. Pomeni tudi priznanje vsem tistim, brez katerih šola in vrtec ne bi bila to, kar sta. Zato ob tem izražam hvaležnost otrokom vrtca, učencem šole in strokovnim delavcem. Prav tako pa gre zahvala tudi staršem in vsem ostalim, ki nam pomagajo in omogočajo delovanje na kulturnem in na drugih področjih. Lepo je dobiti nagrado v državnem nivoju, kjer v širši konkurenci prepoznajo naše dobro delovanje, še lepši pa so občutki, ko trud in prizadevanje prepozna lokalno okolje,« je povedala ravnateljica Zvonka Kostrevc, ki je tudi prevzela priznanje, so zapisali v sporočilu za javnost.

Občinski praznik je tudi priložnost za pogled v preteklost, zato je župan Anton Maver predstavil napredek občine v zadnjem času. A poleg investicij je pomembno tudi društveno in družabno življenje v občini, ki zadnja leta dobiva nov zagon. »Ko vsak posameznik društvu in okolju da največ, kar lahko, ko se veseli novega, ko je radodaren s pohvalo in iskreno zahvalo, ko ne pričakuje več, kot da, ampak z zanosom in vero v skupni uspeh sodeluje, takrat pišemo uspešne zgodbe povezovanja in sodelovanja,« je dejal župan in se ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so kakorkoli prispevali za razvoj občine.

Prireditev, ki jo je povezovala Petra Krnc Laznik, so s svojim nastopom obogatili šolski mladinski pevski zbor mokronoške osnovne šole, ki ga vodi zborovodkinja Jelka Gregorčič Pintar, učitelji Glasbene šole Trebnje, ter člani Občinskega pihalnega orkestra Trebnje in Trebanjske mažorete, ki so obiskovalce pozdravili pred začetkom.

R. N., foto: Lapego

