Peti festival kamišibaj gledališča v Beli krajini

15.3.2019 | 13:10

Darko Kočevar je z ženo Bredo motor kamišibaja v Beli krajini.

Črnomelj - Včeraj in danes poteka v Črnomlju 5. festival kamišibaj gledališča v Beli krajini. Gre za japonsko gledališče, v katerem pripovedujejo zgodbe ob slikah na malem lesenem odru. Pobudnika festivala kot tudi motor kamišibaja v Beli krajini sta zakonca Breda in Darko Kočevar iz Črnomlja.

Letošnji festival ima dva slogana: Otroci – otrokom in Kamišibaj za ranljive skupine. Včeraj in danes se je ali se še bo na štirih različnih prizoriščih na prav tolikih dogodkih predstavilo 11 najboljših kamišibajkarjev z vseh koncev Slovenije. Letošnji festival je prvič mednaroden, saj na njem sodelujejo tudi gosti iz zagrebškega društva Kozlići. Nastopili so tudi učenci črnomaljske osnovne šole Loka in mladi udeleženci delavnice z naslovom Moj prvi kamišibaj, ki je februarja in marca potekala v Knjižnici Črnomelj.

Včeraj so v Knjižnici Črnomelj otroci predstavili kamišibaj otrokom. V Črnomaljski kleti pa so bile predstave za odrasle (fotografije v galeriji). Danes bodo predstave še v OŠ Milke Šobar Nataše s posebnim programom vzgoje in izobraževanja ter v večnamenskem romskem centru za romske otroke in mladino. Festival se bo zaključil danes ob 17. uri v Knjižnici Črnomelj s predstavitvijo nove knjige oz. priročnika za ustvarjanje Jelene Sitar z naslovom Umetnost kamišibaja.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

Galerija