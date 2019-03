Ob Tednu možganov: Bolečina in depresija

Predavatelji (z leve): Prosenova, Brkič-Golobova in Kapš ml.

Novo mesto - Peter Kapš ml., dr. med., specialist psihiatrije, Katja Brkič Golob, mag. psih., specializantka klinične psihologije, in Barbara Prosen, dr. med., specialistka anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine, so sinoči v okviru letošnjega Tedna možganov prostovoljno pripravili krajša predavanja in razpravo tudi v Novem mestu.

Na večeru z naslovom Na pragu bolečine, ki je potekal v prostorih novomeške knjižnice, je beseda tekla o povezavah med kronično bolečino in depresijo ter o možnostih zdravljenja kronične bolečine.

Psihiater Peter Kapš ml. je predstavil povezave med bolečino in depresijo, ki ju je opredelil kot obliki verjetno najhujšega trpljenja človeka. Kot je dejal, sta lahko vzrok ali posledica ena drugi, njune povezanosti pa pogosto ne prepoznamo in depresije ob bolečini pogosto ne zdravimo. Prepričan je, da je depresijo pri bolnikih s kroničnimi bolečinami smiselno prepoznati in zdraviti.

Specializantka klinične psihologije v novomeški bolnišnici Katja Brkič Golob je govorila o soočanju z bolečino in o tem, kakšne so možnosti, da se soočimo z njo. Predstavila je psihološke oblike zdravljenja kronične bolečine, med drugim tudi kognitivno-vedenjski model. Ta se po eni strani osredotoča na prepoznavanja napačnih prepričanj, npr. da se ne da nič pomagati, in nerealno zastavljenih ciljev, po drugi strani pa na učenje učinkovitih načinov, s katerimi lahko rešujemo težave in se soočimo z bolečino.

Je akupunktura mistika ali znanost? Tako se je spraševala Barbara Prosen, anesteziologinja, reanimatologinja in specialistka perioperativne intenzivne medicine. In že sama odgovorila, da je akupunktura ena izmed možnih metod zdravljenja bolečine, kar dokazujejo tudi v protibolečinski ambulanti bolnišnice v Novem mestu, kjer dela. Predstavila je akupunkturo kot starodavno znanost ter sodobna odkritja zadnjih desetletij, ki potrjujejo učinkovanje te metode. Kot je dejala, so danes na voljo dokazi, da akupunktura deluje tudi in predvsem na možgane ter preko njih na celo telo.

Predavatelji so po krajših predavanjih pozvali številno občinstvo, ki je povsem (in še malo čez) napolnilo prireditveni atrij v knjižnici, k razpravi in vprašanjem. Ta so pokazala, da tematika mnoge ljudi močno zanima, še posebej razveseljivo je, da so med njimi tudi poklicni kolegi predavateljev, torej zdravniki.

