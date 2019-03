Sviš dokončno odpihnil Markoto

Siniša Markota (na levi) in Damijan Škaper (Foto: Spletna stran RK)

Ribnica - Včeraj sta se sporazumno razšla dosedanji trener rokometašev Riko Ribnice Siniša Markota in vodstvo ribniškega prvoligaša. "Uprava je ocenila, da ekipa v dani situaciji potrebuje spremembo na trenerski klopi, ki bi zaustavila negativni trend zadnjih rezultatov ter ekipo vrnila v zmagovite tirnice," so na spletni strani kluba zapisali v sporočilu za javnost.

V tekmi zadnjega kroga rednega dela prvenstva v soboto proti Jeruzalem Ormožu in v končnici v borbi za naslov državnega prvaka bo ekipo vodil Markotin pomočnik Damijan Škaper, ki se je v isti vlogi znašel tudi pred dvema letoma. Takrat je namreč prav tako s približno enakim stališčem kluba do konca sezone uspešno zamenjal predčasno odstavljenega Roberta Beguša.

Markoto je pokopal slabši drugi del prvenstva, zlasti pa poraza v borbi za prvenstvene točke na Dolu in v sredo proti Svišu v četrfinalu pokala. Pri tem je treba dodati, da so bili Ribničani zaradi poškodb vratarja Bojića in krožnega napadalca Kovačiča, sicer stebra ekipe, zdesetkani na zadnjih štirih tekmah. Pa tudi razmere po končani jesenski sezoni na relaciji predsednik-trener so precej načele trdnost moštva.

Damijanu Škaperju ostaja nič kaj lahka naloga - zadržati drugo mesto ob koncu letošnjega prvenstva, ki mu ga je prepustil Markota. Pred dvema letoma mu je uspelo utrditi igralske vrste in ostati na poziciji predhodnika Beguša na tretjem mestu. Sicer je bil Siniša Markota osmi trener od leta 2004, ko klub vodi Marko Obrstar. Skoraj vsi izmed njih so se morali od Ribnice posloviti pred iztekom dogovorjene sezone.

Kot že rečeno, Riko Ribnico jutri čaka v Ormožu v 22 krogu težka naloga osvojiti točke in še naprej ostati na drugem mestu za Celjem Pivovarno Laško. Ormožani so ne glede na trenuten položaj na lestvici izredno trden oreh na svojem igrišču, saj so tam zobe v letošnji sezoni že zlomili Gorenje in Celje Pivovarna Laško. Decembra lani je Ormož nepričakovano Ribničanom točko odščipnil doma. Poleg borbenosti in povsem drugačnega pristopa, kot na zadnjih tekmah, bi lahko bila jutri čarobna formula za uspeh tudi trenerska šok terapija.

