Pustno rajanje v Krmelju

15.3.2019 | 10:40

Krmelj - Leto je naokrog in spet je prišel čas, ko je pust ponovno prišel med nas. Zgodba se je letos začela pisati 5. marca, ko nas je pust obiskal tudi v vrtcu v Krmelju in na plano zvabil pustne šeme. Vzgojiteljice in učiteljice smo jih pričakale pred novo šolo in jih s kratkim nagovorom povabile na sprevod po okolici Krmelja, da skupaj preženemo zimo.

Sledilo je pustno rajanje v večnamenskem prostoru. Obiskali so nas klovni, ki so poskrbeli za veliko zabave in navihanosti, pravljične princese in kraljične, risani junaki, pingvini iz daljne Antarktike in še mnoge druge maske, katere so se posladkale z okusnimi krofi in toplim čajem. S plesom in pustnimi norčijami smo pregnali zimo in skupaj pozdravili pomlad. Č

eprav zima letos na pogled ni bila nič kaj prida, nam je mraz vseeno rad zlezel pod kožo, zato vsi že nestrpno čakamo toplejše dni in upamo, da smo bili s preganjanem zime tudi letos uspešni. To pa nam zagotovo ne bi uspelo brez glasnega prepevanja pustnih pesmi in plesa.

Vzg. Mateja, Barbara in Suzana, vrtec pri OŠ Krmelj

