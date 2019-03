Šoli namenili 100 ha gozda

15.3.2019 | 15:45

Direktor SiDG Zlatko Ficko in direktor Grma Novo mesto Tone Hrovat.

Šola naj bi na mestu požarišča in ob njem do jeseni zgradila nov montažni objekt.

Novo mesto - Direktor družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG) Zlatko Ficko in direktor Grma Novo mesto – Centra biotehnike in turizma Tone Hrovat sta danes na Bajnofu podpisala petletno pogodbo, s katero je SiDG 100 ha gozda pri Jurki vasi ponudil šoli za izvajanje izobraževalnih programov, nekaj denarja od prodaje lesa pa jim bodo namenili za sanacijo po februarskem požaru.

Ficko je danes med drugim povedal, da gozdarjev in tovrstnega kadra v Sloveniji primanjkuje, zato so podobne pogodbe že sklenili s šolami v Postojni in Mariboru, ne izključujejo pa možnosti, da bodo pogodbo po izteku podaljšali ali povečali. »Gozd bo na voljo za njihova praktična izobraževanja, od sečnje do spravila lesa, varstvo gozda in druge naravovarstvene vsebine,« je dodal ob podpisu. Hrovat je rekel, da se za te poklice pri njih od 1200 dijakov in študentov izobražuje okoli 300 mladih, šola pa po nekaj letih v svoje upravljanje vnovič dobiva gozd, ki je po njegovih besedah izjemen primerek tudi širše v Evropi.

Ob tem je dodal, da je sedaj celoten kolektiv šole usmerjen v sanacijo požarišča oz. izgradnjo novih prostorov, ki naj bi jih dobili že do jeseni, četudi pogajanja z zavarovalnico še niso povsem zaključena. Po njegovi oceni je sicer nastalo za 2,2 milijona evrov škode.

Kaj vse načrtujejo na omenjeni šoli in kakšne priložnosti vidijo z danes sklenjeno pogodbo, pa podrobneje v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

M. Martinović