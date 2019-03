FOTO: Mladi povzdignili svoj glas na podnebnem štrajku

15.3.2019 | 14:30

S protestom in zahtevami želijo mladi pokazati in dokazati, da niso pasivni in da ne živijo v pravljici. Opozorili so, da se podnebne spremembe tičejo sveh, še posebej njih, saj je pred njimi še skoraj celo življenje. (Foto: M. Ž.)

Majkić, koodrinatorica shoda v Novem mestu, in Jan Butara, ki je spisal "himno" protesta.

Novo mesto - Slovenija prebudi se, Ni planeta B, Naša prihodnost je v naših rokah, Raje povzdigni svoj glas kot morsko gladino… je le nekaj napisov, ki so jih danes nosili mladi, ki so se zbrali na protestu mladih za podnebno ukrepanje v Novem mestu. Ti so danes potekali v več kot 1650 mestih v 105 državah, navdihnila pa jih je švedska najstniška okoljska aktivistka Greta Thunberg.

Pred Planetom Tuš se je pet minut pred poldnevom zbralo preko 250 mladih in nato krenili na kratek pohod do Novega trga, kjer so glasno in jasno povedali, kaj si želijo in kaj pričakujejo od odgovornih, da bodo storili. Mlade je obiskal tudi novomeški župan Gregor Macedoni.

»Tu smo, ker moramo biti tu, in tu smo, ker se zavedamo, kako resno je stanje. Zavedamo se, da se ekosistem ruši, da smo v okoljski krizi in da nimamo več veliko časa, da stvari popravimo,« je zbranim dejala Lejla Majkić, predstavnica gibanja Mladih za podnebno pravičnost in koordinatorka protesta v Novem mestu.

Danes so mladi tako zavzeli ulice po vsem svetu, ker hočejo biti slišani, saj jih skrbi, kaj se bo zgodilo z njihovo prihodnostjo. »Vsa izobrazba, ki jo pridobivamo, bo zaman, če bomo imeli uničen planet zaradi nepremišljenega in neodgovornega ravnanja odraslih,« je še poudarila dijakinja novomeške ekonomske šole.

Pet konkretnih ukrepov

Gibanje Mladi za podnebne spremembe je oblikovalo pet konkretnih ukrepov, ki jih je naslovilo na vlado, parlamentarne stranke in druge relevantne skupine ter posameznike. V prvem so zapisali, da naj vlada rešuje podnebne spremembe kot krizo globalnih razsežnosti; v drugem zahtevajo takojšnje ukrepe za ozelenitev državnega proračuna ter pospešen prehod v pravično, brezogljično in krožno gospodarstvo; v tretjem zahtevajo ustanovitev delovne skupine, ki bo pripravila pravičen načrt zaprtja Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje do 2030; v četrtek zahtevajo pospešen prehod na polnovredno, čim bolj lokalno in večinoma rastlinsko prehrano ter ukrepe za sonaravnejše kmetijstvo ter v zadnjem, petek ukrepu zmanjšanje izpustov v prometu za 40 odstotkov do leta 2040.

Podrobnejša utemeljitev vseh petih ukrepov je v priponki, kaj konkretno pa so povedali mladi v Novem mestu, bomo poročali v prihodnji tiskani izdali Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: M. Ž.

Galerija

















































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 3h nazaj –1 (0) (1) (0)(1) Oceni miha morda bi le bilo bolje da so v šoli a ne? Bo treba pa nadomeščat. 28m nazaj Oceni GradyB NIČ NE BOMO NADOMEŠČALI, VSE JE OPRAVIČENO. Preglej samo prijavljene komentatorje