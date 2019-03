Ovadili 40-letnika, ki je izkoriščal delavce

15.3.2019 | 17:00

Foto: Arhiv DL

Brežiški policisti so po dalj časa trajajoči preiskavi na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper 40-letnega osumljenca zaradi storitve najmanj 23 kaznivih dejanj kršitev temeljnih pravic delavcev. Kot so sporočili iz PU Novo mesto, so med preiskavo ugotovili, da je osumljenec novačil delavce z območja celotne Slovenije za opravljanje del v gradbeništvu v Nemčiji. Delavcem je lažno obljubljal izplačilo nadpovprečno visokih plač. Prav tako je obljubljal, da bo on uredil vso potrebno dokumentacijo za delo v tujini. V več primerih so ugotovili, da delavci niso imeli ustreznih dovoljenj, potrebnih v primeru napotenih delavcev v tujino, prav tako mnogim ni izplačal plače ali dela plače oziroma plačeval prispevkov.

Policisti so tudi ugotovili, da je z lažnimi obljubami in pod pretvezo, da ima na območju Nemčije veliko dela, v Sloveniji iskal podjetnike, ki bi bili pripravljeni zanj zaposlovati delavce. V letu in pol je prepričal tri delodajalce, ki so zanj zaposlili več delavcev. Osumljenec je sprva za delavce plačeval dogovorjen znesek za plače, kasneje pa je s plačevanjem prenehal. Več opeharjenih delavcev se je zaradi neizplačevanja plač vrnilo v Slovenijo, med oškodovanimi so bili tudi trije državljani Hrvaške. Policisti s preiskavo nadaljujejo, saj ocenjujejo, da je oškodovanih delavcev še več. O ugotovitvah so seznanili tudi nemške varnostne organe, s katerimi sodelujejo.

Pregloboko pogledala v kozarec in povzročila nesrečo

Črnomaljski policisti so bili sinoči okoli 19.30 obveščeni o prometni nesreči v okolici Semiča. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 25-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v grmovje. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,88 miligramov alkohola. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil, na katerem ni bilo nameščenih registrskih tablic. Vozilo so zasegli in zoper voznika zaradi številnih kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

O prometni nesreči z udeležbo osebnega avtomobila pri Drnovem so bili ob 21. uri obveščeni policisti PP Krško. Ugotovili so, da je 23-letni voznik vozil iz smeri Leskovca proti Drnovem ter zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Povzročitelj nesreče, ki je voznik začetnik, je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligramov alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in zaradi kršitev izdali plačilni nalog.

13 tujcev nezakonito čez mejo

Policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje včeraj v bližini krajev Damelj, Zapudje in Tribuče izsledili in prijeli 13 tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki z devetimi državljani Pakistana in po enim državljanom Afganistana, Indije, Alžirije in Tunizije še niso zaključeni.

M. Ž.