Ogenj ušel izpod nadzora; v nesreči na avtocesti eden poškodovan

15.3.2019 | 18:15

Ilustrativna fotografija (Foto: arhiv DL)

Z novomeškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da je ob 13.36 na Selih pri Ajdovcu, občina Žužemberk, občanu pri kurjenju na prostem ob stanovanjskem objektu ogenj ušel izpod nadzora. Požar, ki je zajel približno 2000 kvadratnih metrov suhe trave in grmičevja, so pogasili gasilci PGD Žužemberk in Ajdovec.

Dobri dve uri in pol zatem je ob regionalni cesti Novo mesto-Metlika pri kraju Dole, občina Metlika, prav tako pri kurjenju suhe trave in grmičevja občanu ogenj ušel izpod nadzora. Požar na površini približno hektarja so pogasili gasilci PGD Suhor.

Nesreča na avtocesti

Ob 15.10 sta na dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje zahod-Trebnje vzhod v smeri Novega mesta, občina Trebnje, trčili osebni vozili. Pri tem se je poškodovala ena oseba. Gasilci PGD Trebnje so zavarovali mesto nesreče in odklopili akumulatorja. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Trebnje so eno osebo oskrbeli na kraju. Delavci Darsa so poskrbeli za prometno signalizacijo in odstranjevanje posledice nesreče, so še sporočili.

R. N.