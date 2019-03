Predlog proračuna ni šel v javno obravnavo

15.3.2019 | 19:10

Šentrupertski svetniki so se sinoči sestali na tretji seji v tem mandatu.

Direktorica občinske uprave Mateja Jazbec in župan Andrej Martin Kostelec

Vodja medobčinskega inšpektorata in redarstva Brigita Železnik

Šentrupert - Svetniki občine Šentrupert na sinočnji seji predloga letošnjega proračuna niso poslali v javno obravnavo, temveč so se odločili, da ga je potrebno dopolniti.

Predlog proračuna je že pred obravnavo na seji dvignil precej prahu, kajti nekateri javni zavodi, katerih soustanovitelj je tudi občina Šentrupert, so opozorili, da je za njihovo delovanje, ki ga občina mora po zakonu financirati, namenjeno premalo denarja. Občina letos predvideva okoli 2,8 milijona evrov prihodkov in nekoliko manj odhodkov. »Predlog proračuna je bil usklajen tako, da smo upoštevali čim bolj realne informacije, s katerimi razpolagamo,« je uvodoma ob predstavitvi predloga dejal župan Andrej Martin Kostelec.

Med glavnimi letošnjimi naložbami bo rekonstrukcija še zadnjega odseka državne ceste Slovenska vas-Šentrupert. Občina bo poskrbela za vso potrebno infrastrukturo pod cesto, država pa za njeno obnovo. »Mislim, da je proračun kar dobro uravnotežen, ne zajema vseh stroškov, ki bi jih želeli pokriti, ampak enostavno občina je v takšni finančni situaciji, da vseh stroškov ne bo zmogla pokriti,« je povedal župan, ki je svetnikom predlagal, da predlog proračuna potrdijo.

A ti so imeli drugačen predlog. Sklepa je prebral Boštjan Nemec, in sicer je dejal, da predlagajo, da se lanskoletni dobiček javnega podjetja Energetika Šentrupert, ki je v 100-odstotni občinski lasti, nakaže v proračun občine v osmih dneh od njenega poziva. Z drugim sklepom pa, da se predlog proračuna ne da v javno obravnavo, temveč se ga s prihodki Energetike dopolni. Ustrezno se uskladijo odhodki na postavkah, za katere mora občina zakonsko zagotavljati dovolj sredstev. Direktor Energetike Marko Kos, ki na sinočnji seji ni bil prisoten, je že na februarski seji dejal, da bi takšna odločitev občinskega sveta, ki je tudi nadzorni svet Energetike, ogrozila poslovanje in delovanje podjetja.

Nemec je v svojem imenu še predlagal, da občina ponovno pozove proračunske porabnike, da preverijo, ali je možno še kje zmanjšati njihove stroške.

Župan je po koncu seje dejal, da bodo z dodatnimi sredstvi, teh naj bi bilo po njegovih besedah okoli 185.000 evrov, pokrili vse obveznosti, ki jih ima občina do zavodov. O dopolnjenem proračunu bodo svetniki znova razpravljali na seji do konca meseca.

Občinski svet se je na seji tudi seznanili z letnim poročilom Skupne občinske uprave Mirnska in Temeniška dolina – Medobčinski inšpektorat in redarstvo za leto 2018, oceno izvajanja občinskega programa varnosti v lanskem letu, letnim poročilom Javnega podjetja Dežela kozolcev in s problematiko vračila varščine podjetju Polfin.

Podrobneje o seji pa v naslednji številki Dolenjskega lista.

Besedilo in fotografije: R. N.

Galerija