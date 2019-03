Na Otočcu z ekonomskimi svetovalci

Predstavniki gospodarskih družb so imeli pred kratkim na Otočcu priložnost za neposreden stik s slovenskimi ekonomskimi svetovalci v tujih državah.

Otočec, Novo mesto - Po oceni Gospodarske zbornice Dolenjske in Bele krajine so gospodarske družbe v regiji tudi lani povečale izvoz, tako da zdaj na tujem ustvarijo že 70 odst. vseh prihodkov. Že v letu 2017, za katerega imamo uradne podatke, je izvoz predstavljal kar 69,4 odst. vseh prihodkov, kar je bilo za dobro desetino več kot leto prej; za več kot desetino pa je narasel tudi uvoz.

Lani od januarja do septembra so dolenjska in belokranjska podjetja največ izvažala v Francijo, Nemčijo, Italijo, Rusko federacijo in na Poljsko, kar je predvsem posledica vpliva velikega izvoza avtomobilske in farmacevtske industrije. O tem, kako uspešna je naša regija v izvozu, pišemo več v aktualni številki tiskane izdaje Dolenjskega lista.

Regijsko gospodarstvo pa želi stanje še izboljšati in družbam pomagati pri prodoru na tuje. Prav zaradi tega je regijska zbornica na dan, ko so se njeni člani sestali tudi na redni letni skupščini, pripravila srečanje z ekonomskimi svetovalci v tujih državah, ki delujejo v okviru zunanjega ministrstva. Ti so imeli na Otočcu dvodnevno strokovno srečanje.

Sodelujoča podjetja na srečanju so spoznala gospodarsko diplomacijo in možnosti, ki jih ponuja slovenskemu gospodarstvu, da bi lažje stopilo in delovalo na tujem. O tem je govorila generalna direktorica za gospodarsko in javno diplomacijo Alenka Suhadolnik.

Kot pravijo na zbornici, so predstavniki podjetij in svetovalci izjemno pozitivno ocenili priložnost za neposreden stik in dvostranske sestanke podjetij s posameznimi ekonomskimi svetovalci za določeno državo. Ta dan je bilo na Otočcu kar dvajset svetovalcev in v živahnih pogovorih so odgovorili na marsikatero vprašanje.

Po poslovnem srečanju je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, ki stopa že v 13. leto delovanja, na letošnji redni skupščini še pregledala lanskoletno delo in si zastavila naloge za to leto.

