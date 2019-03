Presunljive zgodbe belih halj

16.3.2019 | 10:00

Stanka Černoša, Anica Repar, Romana Miklič, Rozika Boltes, in Anica Žugič (Foto: M. L.)

Članice Društva podeželskih žena Pod Gorjanci so v pogovoru v vodjo knjižnice Alenko Žugič Jakovina predstavile svoje tokratne kuharske oziroma pekovske dobrote. (Foto: M. L.)

Udeleženke so prejele rože, ki sta jim jih izročila dva izmed redkih moških udeležencev pogovornega večera. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Knjižnica Kostanjevica na Krki je v sodelovanju z Društvom podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki včeraj v gostilni Žolnir pripravila dogodek Ženske zgodbe – Zgodbe v belih haljah. V pogovoru, ki ga je vodila predsednica društva Anica Žugič, so sodelovale Rozika Boltes, Stanka Černoša, Romana Miklič in Anica Repar.

Rozika Boltes in Romana Miklič sta medicinski sestri, Stanka Černoša je farmacevtka, »lekarnarica«, Anica Repar je zdravstvena administratorka. Razen Mikličeve so upokojene, sinoči pa so v pogovoru obujale zanimive in mestoma tudi presunljive zgodbe zdravstvenega osebja in prebivalcev na podeželju, v njihovem primeru na kostanjeviškem območju, saj so delale v Kostanjevici na Krki. Romana Miklič, ki je še zaposlena v krškem zdravstvenem domu, je pripovedovala o svoji mami Miheli Dornik, babici, ki je pomagala pri številnih porodih v teh krajih.

Sodeč po odzivu poslušalcev vsem tokratnim gostjam domačini izkazujejo veliko spoštovanje in hvaležnost.

Sinočnji dogodek so začeli s predstavitvijo nekaterih vrst kuharskih, oziroma pekovskih izdelkov, ki so jih po izročilu izdelale za to priložnost članice Društva podeželskih žena Pod Gorjanci Kostanjevica na Krki.

Zbrane sta nagovorili tudi vodja Knjižnice Kostanjevica na Krki Alenka Žugič Jakovina in ravnateljica kostanjeviške osnovne šole Jožeta Gorjupa Melita Skušek.

M. L.

Galerija