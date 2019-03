Pri Tabakumu danes zbirajo oblačila, igrače in šolske potrebščine, v Trebnjem dobrodelni koncert

16.3.2019 | 09:00

Foto: Lions klub Novo mesto

Novo mesto, Trebnje - Lions klub Novo mesto in Rotary klub Novo mesto danes med 8. in 12. uro vabita, da sodelujete v dobrodelni zbiralni akciji oblačil, čevljev, šolskih potrebščin ter igrač za družine v stiski, ki jih zbirajo pri trgovini Tabakum na Cikavi. Materialne prispevke bodo podarili preko odborov Rdečega križa. Akcija poteka v sodelovanju z dobrodelnima kluboma Leo in Rotaract Novo mesto.

Danes se na Dolenjskem obeta še en dobrodelni dogodek. Ob 20-letnici delovanja Lions klub Trebnje bo ob 18. uri v telovadnici trebanjske osnovne šole dobrodelni koncert, na katerem bodo nastopili Nuša Derenda, Jerica Steklasa, Drugi vagon, ansambel Azalea, Godalni orkester Glasbene šole Trebnje z dirigentom Markom Fabianijem in Otroški pevski zbor Glasbene šole Trebnje z zborovodkinjo Tatjano Mihelčič Gregorčič. Kot so sporočili iz Lions kluba Trebnje, so se vsi nastopajoči odpovedali honorarju z željo, da se zbrane donacije in prostovoljni prispevki namenijo nadarjenim otrokom iz socialno šibkejših družin za uresničevanje njihovih potencialov.

J. A.