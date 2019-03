Snemimo roza - modra očala

Neutrudna Vladka Škof je že 20 let koordinatorica natečaja Evropa v šoli za Belo krajino.

Metlika - Društvo prijateljev mladine Metlika in osnovna šola Metlika sta včeraj v tukajšnjem kulturnem domu pripravila zaključno regijsko prireditev natečaja Evropa v šoli 2018 – 2019 za Belo krajino. Na tokratnem jubilejnem, že 20. natečaju so učenci ustvarjali pod naslovom Snemimo roza - modra očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante.

Prireditve, ki je bila del 9. Slovenskih razvojnih dni o enakosti spolov, so se udeležili tudi minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar, predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik, predsednica nacionalnega odbora Evropa v šoli za Slovenijo Majda Struc in članica prej omenjenega odbora na ministrstvu za zunanje zadeve Nataša Adlešič Barba. Poleg dr. Cerarja, ki je bil slavnostni govornik, so prisotne pozdravili še predsednica Društva prijateljev mladine Metlika Alenka Muc, podpredsednica društva in neutrudna koordinatorica natečaja Evropa v šoli za Belo krajino Vladka Škof, metliška podžupanja Martina Legan Janžekovič in Darja Groznik.

Na regijski nivo je prišlo 218 literarnih in likovnih del, fotografij in video posnetkov, ki jih je ustvarilo 210 avtorjev ob pomoči 80 mentorjev. Seveda pa je na natečaju sodelovalo veliko več učencev z vseh belokranjskih osnovnih šol, pridružila pa se je tudi srednja vzgojiteljska šola iz Novega mesta. Med prispelimi deli je komisija izbrala za državni nivo 56 del, ustvarjalci pa so prejeli priznanja in nagrade.

V kulturnem programu so nastopili učenci in učenke v natečaju sodelujočih šol. V avli kulturnega doma pa so pripravili tudi razstavo likovnih in fotografskih del z natečaja.

