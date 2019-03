Metliški obrtniki in podjetniki o delu v zbornici

16.3.2019 | 13:00

Prisotni dobitniki priznanj s predsednico in sekretarko.

Krasinec - Člani Območne obrtno-podjetniške zbornice Metlika so imeli sinoči letni zbor. Pestro delo zbornice, ki je med manjšimi v državi, je predstavila predsednica Tatjana Adlešič. V metliško zbornico je sedaj vključenih 180 obrtnikov in podjetnikov, pri katerih je zaposlenih 700 ljudi. Največ se jih ukvarja z gostinstvom, prometom, kovinarstvom in gradbeništvom.

Kot je poudarila Adlešičeva, ki je postala predsednica lansko leto, od župana in občinskega sveta pričakuje, da bodo naklonjeni malemu gospodarstvu, da jih bodo povabili k sodelovanju v raznih organih in da bodo sprejemal odločitve, ki bodo pripomogle k ugodnejši podjetniški klimi v metliški občini.

Direktorica občinske uprave Mirjana Adlešič je predstavila načrte za gradnjo tretje razvojne osi proti Beli krajini in urejanje gospodarsko-poslovnih con v občini. Martina Nemanič z občinske uprave pa je seznanila obrtnike in podjetnike o različnih subvencijah, sofinanciranju in razpisih, na katere se lahko prijavijo.

Tatjana Adlešič in sekretarka zbornice Jožica Bajuk sta izročili tudi jubilejna priznanja za delo v obrtništvu in podjetništvu. Za 10-letno delo so jih prejeli: Branka Bračika Polak iz frizerskega salona Branka, Zidarstvo in fasaderstvo Elmedin Hodžić, Barbara Orlič iz Barbi konfekcije, Toni Pezdirc iz Avto Pezdirc in Matej Ramuta iz Keramonta. Za 20 let dela v obrtništvu si je prislužil jubilejno priznanje Roman Šuštarič, ki se ukvarja s polaganjem kamnov in teracerstvom. 40 let pa je obrtnik avtoprevoznik Alojzij Črnič.

Besedilo in fotografije: M. Bezek Jakše

